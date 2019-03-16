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Коноплянка не потрапив у стартовий склад на матч з Лейпцигом

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Коноплянка не потрапив у стартовий склад на матч з Лейпцигом

Вінгер Шальке Євген Коноплянка залишився в запасі на матч 26-го туру німецької Бундесліги проти Лейпцига.

Сьогодні, 16 березня, Шальке проведе перший матч з моменту відставки головного тренера Доменіко Тедескі. Його місце до кінця сезону буде займати Хуб Стевенс.

Українець не брав участь в чотирьох останніх матчах клубу в чемпіонаті, в останній раз з'явившись на полі у грі з Баварією (1:5). Євген також повністю провів провальний матч проти Манчестер Сіті (0:7) в Лізі чемпіонів.

Всього в нинішньому сезоні Коноплянка взяв участь у 18 матчах, забивши 1 гол і віддавши 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу. 

Раніше повідомлялося, що Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА.

Джерело - Чемпіон.

#Коноплянка, #Шальке, #Лейпциг
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