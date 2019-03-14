У 1/8 фіналу Ліги Європи Зальцбург приймав на власному полі Наполі.
Австрійський клуб доклав максимум зусиль для перемоги, але цього забракло для того, щоб пройти далі.
За сумою двох матчів Зальцбург програв з рахунком 3:4.
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Ліга Європи
1/8 фіналу, 2 матч
14 березня
Зальцбург — Наполі 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Мілік, 1:1 - 25 Дабур, 2:1 - 65 Гулбрадсен, 3:1 - 90+1 Ляйтгеб.
Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі з Челсі. Відео голів дивіться на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.