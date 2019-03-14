Наполі переміг за сумою двох матчів

У 1/8 фіналу Ліги Європи Зальцбург приймав на власному полі Наполі.

Австрійський клуб доклав максимум зусиль для перемоги, але цього забракло для того, щоб пройти далі.

За сумою двох матчів Зальцбург програв з рахунком 3:4.

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Ліга Європи

1/8 фіналу, 2 матч

14 березня

Зальцбург — Наполі 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Мілік, 1:1 - 25 Дабур, 2:1 - 65 Гулбрадсен, 3:1 - 90+1 Ляйтгеб.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі з Челсі. Відео голів дивіться на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.