Динамо - Челсі: 0:5. Відео голів

Сьогодні 13 березня відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між київським Динамо та лондонським Челсі. Поєдинок розпочнеться о 19:55.
Перший матч між командами завершився впевненою перемогою Челсі.
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Челсі відзначився швидким голом. Жиру скористався помилкою Тамаша Кадара в захисті і вивів лондонців уперед.
Олів'є Жиру робить дубль та забиває останній цвях у надії Динамо на позитивний результат.
Розгромним роблять рахунок гравці Челсі й у матчі-відповіді. Маркос Алонсо забиває третій гол - 3:0.
Просто непристойним зробив рахунок Жіру, який оформив хет-трик.
0:5 зробив рахунок Хадсон-Одой.
Нагадаємо, команди визначилися зі стартовими складами.
Джерело - Чемпіон.