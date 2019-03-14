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Динамо - Челсі: 0:5. Відео голів

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Динамо - Челсі: 0:5. Відео голів

Сьогодні 13 березня відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між київським Динамо та лондонським Челсі. Поєдинок розпочнеться о 19:55.

Перший матч між командами завершився впевненою перемогою Челсі.

Також, це протистояння ви можете переглянути на нашому сайті в режимі онлайн.

Челсі відзначився швидким голом. Жиру скористався помилкою Тамаша Кадара в захисті і вивів лондонців уперед.

Олів'є Жиру робить дубль та забиває останній цвях у надії Динамо на позитивний результат.

Розгромним роблять рахунок гравці Челсі й у матчі-відповіді. Маркос Алонсо забиває третій гол - 3:0.

Просто непристойним зробив рахунок Жіру, який оформив хет-трик.

0:5 зробив рахунок Хадсон-Одой.

Нагадаємо, команди визначилися зі стартовими складами.

Джерело - Чемпіон.

#ЛЄ, #Ліга Європи, #Челсі, #Динамо
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