Поле на НСК Олімпійський в жахливому стані напередодні матчу Ліги Європи Динамо — Челсі.

Так вважає головний тренер лондонців Мауріціо Саррі.

"Це катастрофа, поле в дуже небезпечному стані, але вибору у нас немає і грати нам на ньому доведеться. Не розумію, чому УЄФА не звертає увагу на такий момент. Можливо, це пов'язано з тим, що недавно закінчилася зима", - сказав Саррі.