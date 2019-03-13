Поле на НСК Олімпійський в жахливому стані напередодні матчу Ліги Європи Динамо — Челсі.
Так вважає головний тренер лондонців Мауріціо Саррі.
"Це катастрофа, поле в дуже небезпечному стані, але вибору у нас немає і грати нам на ньому доведеться. Не розумію, чому УЄФА не звертає увагу на такий момент. Можливо, це пов'язано з тим, що недавно закінчилася зима", - сказав Саррі.
Матч Динамо — Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський.
Нагадаємо, раніше Саррі розізлився на українських журналістів.
А Вербич не зіграє проти Челсі.
Джерело - footboom.com.