Кадар і Гармаш вийдуть в старті Динамо в матчі з Челсі

Сьогодні,14 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо і Челсі.
Тренери визначилися і складами команд на звітне протистояння.
Актуально: Динамо — Челсі: ОНЛАЙН
Ліга Європи
1/8 фіналу, 2 матч
14 березня
Динамо — Челсі
Динамо: Бойко, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Гармаш, Бурда, Кадар, Кендзьора.
Челсі: Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Канет, Лофтус-Чік, Ковачич, Жіру, Хадсон-Одой, Дзаппакоста, Вілліан, Крістіансен.
Нагадаємо, Матч Динамо — Челсі відвідає Руслан Ротань.
А Усик закликав уболівальників відвідати матч Динамо - Челсі.
Джерело - Чемпіон.