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Динамо - Челсі. 0:4 ОНЛАЙН

Сьогодні 21:15 4329 3
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Динамо - Челсі. 0:4 ОНЛАЙН

70' Пробивав Алонсо, але не влучив у площину воріт.

69' Небезпечний штрафний заробив Челсі. Бурда сфолив біля своїх воріт.

68' Дзапакоста покидає поле, замість нього матч догравати буде Сезар Аспілікуета.

67' Пішла подача з правого флангу, Гармаш вистрибнув вище захисника, однак пробив над поперечиною.

66' Замість Н'голо Канте на поле вийшов Жоржиньо.

65' Че Че виходить на поле замість Сидорчука.

64' Перехопили трохи ініціативу кияни, але до гостроти справа не доходить. 

62' Пробивав Алонсо, але Бойко витягнув м'яч з дев'ятки.

60' Проходив Хадсон-Одоі по центру, але його зупинив Миколенко, ціною гірчичника.

58' Гол! Жиру оформлює хет-трик.  Вілліан подав зі стандарту на лінію воротарського, Жиру вистрибнув вище всіх і пробив головою під поперечину.

55' "Аристократи" відсунули гру від своїх воріт, катаючи м'яч в центрі поля. 

52' Другий гол забив Гармаш з положення "поза грою".

51' Сидорчук двічі пробивав по воротах з близької відстані, але спочатку влучив у вротаря, а потім "потривожив" штангу.

50' Шепелєв пробив по воротах з дальній дистанції, воротар намертво забрав м'яч! Це перший постріл у ворота від киян! 

49' Сідклей в центрі поля упустив м'яч за бокову лінію, не зумівши пройти двох гравців суперника.

48' Ковачич і Гармаш боролися за м'яч, Денис отримав по нозі. Аристократи вибили м'яч за бокову.

46' Другий тайм розпочався!

Завершилася перша половина гри. Динамо втратило будь-які шанси на камбек, не зробивши жодного удару за 45 хвилин.

45' Гол! 0:3. Простріл відбувся зліва і Маркос Алонсо замкнув передачу в один дотик.

45' Хвилину додає арбітр до першого тайму. 

43' Канте віддав розрізну передачу на Жиру, але той заплутався в своїх ногах, простивши захисників Динамо, які дуже багато дозволяють супернику.

42' На цей раз Вілліан виконав подачу на ближню штангу, Жиру намагався замкнути м'яч головою, але не вийшло

41' Вілліан подав у центр, Гармаш намагався вибити м'яч, але вийшла зрізка, яка привела до чергового кутового.

40' Хадсон-Одоі небезпечно пробив з лінії штрафного майданчика, але влучив у захисника Динамо.

39' Вілліан звалився на газон, але суддя фол не свиснув, давши зрозуміти, що в даному епізоді боротьба була в рамках правил.

37' Бойко вибив від воріт далеко вперед, Гармаш заліз в офсайд. 

35' Шепелев руками притримав Лофтус-Чіка, фол в центрі поля.

33' Гол! Челсі подвоює рахунок. Алонсо вирізав ідеальний простріл на Жиру і француз в дотик оформив дубль.

32' Дрібні фоли тривають: Шапаренко підштовхнув Алонсо.

31' Ковачич пройшов двох, і Шепелев був змушений фолити в центрі поля.

29' Хадсон-Одоі порушив правила проти Шепелєва в центрі поля.

28' Канте отримав м'яч на правому фланзі атаки, видав класну передачу на Жиру, а той підсік м'яч у воротарський, але там виявився Кендзьора, вибивши ігровий снаряд куди подалі.

26' Челсі віддав ініціативу динамівцям, які почали контролювати м'яч в центрі поля.

24' З трибун чути "Динамо", вболівальники намагаються завести футболістів.

22' Хадсон-Одоі не за правилами зіграв проти Сідклея. Гармаш пробив в стінку, встиг на добивання, але і повторний постріл був заблокований, на виручку прийшов Дзаппакоста.

21' М'яч опинився у воротах Челсі, але Гармаш бив з положення "поза грою" після гарного пасу Миколенко.

19' Циганков наздогнав м'яч, відправлений йому на правий фланг атаки, але вдало прострелити сил не вистачило, Крістенсен заволодів м'ячем і відразу вибив його вперед.

17' Кияни непогано зіграли в пас в центрі поля, але потім у Циганкова не вийшло віддати м'яч на Шапаренко.

15' Нічого не змінюється: Динамо ніяк не може перейти середину поля.

13' Бойко врятував свою команду, відбивши м'яч на кутовий після класного удару в правий нижній кут від Лофтус-Чіка.

11' "Біло-сині" ніяк не можуть прийти в себе, вже хвилин 5 грають без м'яча.

9' Алонсо послав м'яч в штрафну киян, Бурда зіграв надійно

7' Контролює Челсі м'яч, не поспішають гості в атаку, а Динамо намагається сторювати активний пресинг.

5' Гол! Забиває Челсі. Пішла подача в центр штрафного майданчика, Кадар втратив Жиру і той в дотик переправив м'яч у ворота.

4' Кутовий заробляє Челсі, прострілював Дзапакоста, але влучив у Миколенка.

3' "Аристократи" володіють м'ячем, але кияни відтіснили їх в середину поля.

2' Гості відразу пішли в атаку: пройшла діагональ на Вілліана, той прострілив з лівого флангу, Бурда прийняв м'яч на груди, а Кендзьора вибив куди подалі.

1' Гра розпочалася

Футболісти виходять на поле, лунає гімн Ліги Європи

Команди провели передматчеві тренування, зовсім скоро гра розпочнеться.

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо зіграє матч-відповід 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Матч відбудеться на НСК Олімпійський 14 березня. Початок о 19:55.

Текстова трансляція поєдинку Динамо - Челсі відбуватиметься на Чемпіоні у цій новині.

  Також: Трансляція Динамо - Челсі: онлайн 14.03.2019

Нагадаємо, у першому матчі, які відбувся тиждень тому, Челсі розгромив Динамо з рахунком 3:0.

Напередодні команди провели тренування передматчеві тренування, а наставник аристократів Мауріціо Саррі жорстко розкритикував поле на Олімпійському та 

🔋 Fully charged...

Ready for #DYNCHE! 👊 pic.twitter.com/S0Yf3QgS5B

13 марта 2019 г..

Тож не пропустіть, Динамо - Челсі онлайн на нашому сайті. Початок трансляції о 19:45.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Челсі, #Ліга Європи
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