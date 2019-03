70' Пробивав Алонсо, але не влучив у площину воріт.

69' Небезпечний штрафний заробив Челсі. Бурда сфолив біля своїх воріт.

68' Дзапакоста покидає поле, замість нього матч догравати буде Сезар Аспілікуета.

67' Пішла подача з правого флангу, Гармаш вистрибнув вище захисника, однак пробив над поперечиною.

66' Замість Н'голо Канте на поле вийшов Жоржиньо.

65' Че Че виходить на поле замість Сидорчука.

64' Перехопили трохи ініціативу кияни, але до гостроти справа не доходить.

62' Пробивав Алонсо, але Бойко витягнув м'яч з дев'ятки.

60' Проходив Хадсон-Одоі по центру, але його зупинив Миколенко, ціною гірчичника.

58' Гол! Жиру оформлює хет-трик. Вілліан подав зі стандарту на лінію воротарського, Жиру вистрибнув вище всіх і пробив головою під поперечину.

