Зінедін Зідан повернувся до мадридського Реала. Француз буде отримувати в команді 16 млн євро на рік.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Новий контракт Зінедіна Зідана розрахований на 3,5 роки і закінчується 30 червня 2022 року.

Раніше Зідан вже очолював Реал у 2016-2018 роках і тричі поспіль вигравав з клубом Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові. Варто зазначити, що Лунін відіграв матч проти Атлетіко, де став найкращим футболістом Леганеса в поєдинку.

Джерело - sport.ua.