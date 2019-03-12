Фахівець віддасть перевагу своєму сину

Зінедін Зідан, який напередодні повернувся в Реал, в сезоні 2019/20 може зробити сина Люку Зідана, а не Андрія Луніна третім голкіпером.

Про це повідомляє Marca посилаючись на свої джерела.

Водночас Куртуа і Навас боротимуться за звання основного воротаря.

Нагадаємо, Луніна мадридський Реал підписав минулого літа і відправив в оренду в Леганес. У складі Леганесі Лунін провів лише 364 хвилини за п'ять матчів, відбивши два пенальті і пропустивши три голи. Лука Зідан в нинішньому сезоні виступає за Кастілью, де провів 21 матч (5 сухих) і пропустив 30 голів.

Варто зазначити, що Лунін відіграв матч проти Атлетіко, де став найкращим футболістом Леганеса в поєдинку.

Джерело - iSport.