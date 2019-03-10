Українець став найкращим гравцем матчу в своїй команді

Воротар іспанського Леганеса Андрій Лунін, який відпив пенальті у матчі з Атлетіко отримав найвищу оцінку за матч.

Авторитетний портал Whoscored оцінило роботу українця в 7,5 балів. Це найкращий показник у всій команді.

Другу за рейтингом оцінку отримав захисник Дієго Реєс - 6,9. Трійку лідерів Леганеса замкнув Мікель Везга з оцінкою 6,8 балів.

Нагадаємо, Лунін парирував пенальті у протистоянні з Атлетіко. Тим часом головний тренер команди анонсував повернення на воротарську позицію конкурента Луніна.

Джерело - Чемпіон.