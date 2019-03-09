Відбитий пенальті Луніна не допоміг Леганесу в матчі проти Атлетіко

У 27-му турі чемпіонату Іспанії мадридський Атлетіко переграв Леганес.

Відзначимо, що в стартовому складі гостей з'явилося відразу два українських гравця: голкіпер Андрій Лунін і захисник Василь Кравець.

У першому таймі Атлетіко грав активніше, але Лунін справлявся з пострілами "матрацників".

На початку другої половини зустрічі Атлетіко отримав право на пенальті, який не зумів реалізувати з першої спроби, адже Лунін зумів відбити удар Сауля Ньїгеса, але іспанець вдало зіграв на добиванні.

У підсумку, Атлетіко здобув перемогу зі звичним для себе рахунком і зміцнив позиції в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

27-й тур

9 березня

Атлетіко - Леганес 1:0

Гол: 1:0 - 50 Сауль.

Нагадаємо, кількість підписників Луніна в Instagram за рік збільшилася в 7 разів.

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Джерело - Чемпіон.