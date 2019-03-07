Челсі - Динамо: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Кияни розпочнуть протистояння з грандом європейського футболу

Сьогодні, 7 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Початок о 22:00 за Києвом.

Обслуговуватиме гру словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчичем.

Пряма онлайн-трансляція гри Порту - Рома відбудеться на телеканалі Футбол 2.

Актуально: Футбол 2 онлайн — пряма трансляція

Також, трансляцію Порту - Рома можна переглянути онлайн на платформі OLL.tv. (Увага!Трансляція платна!)

Текстова онлайн-трансляція матчу Челсі - Динамо відбудеться на Чемпіоні, починаючи з 21:45.

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Нагадаємо, що Динамо в 1/16 фіналу перемогло Олімпіакос (2:2, 1:0), а лондонці впевнено розібралися з Мальме (2:1, 3:0).

Також повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо в протистоянні з Челсі.

Джерело - Чемпіон.