Де дивитися 19-й тур чемпіонату України

Сьогодні, 23 лютого, стартує 19-й тур Української Прем'єр-ліги. Всі матчі туру заплановані до показу на ТБ в прямій трансляції.
Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
23.02.2018
14:00 Маріуполь - Олімпік - канал Футбол 2
17:00 Львів - Чорноморець - канал Футбол 2
Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
24.02.2018
14:00 Арсенал-Київ - Десна - канал Футбол 1
17:00 Ворскла - Карпати - канал Футбол 1
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25.02.2018
18:30 Динамо - Зоря - канал 2+2
19:00 Шахтар - Олександрія - канал Футбол 1
Не пропустіть: Львів - Чорноморець: анонс матчу 19-го туру чемпіонату України
Джерело - Чемпіон.