Десна на виїзді перемогла Арсенал-Київ

В рамках 19-го туру УПЛ чернігівська Десна зуміла успішно стартувати у другій частині сезону, на виїзді перемігши Арсенал-Київ - 2:0.

Перший гол зустрічі був забитий вже 1-й хвилині гри: після прострілу з лівого флангу відмінний удар зльоту з лінії штрафного майданчика завдав Денис Фаворов. М'яч влетів у лівий верхній кут воріт Роман Юрійович Підківка.

Незважаючи на велику кількість часу для того, щоб зрівняти рахунок і спробувати перемогти, Арсенал-Київ не зумів забити бодай один гол в матчі з Десною.

У кінцівці зустрічі чернігівці забили ще один гол: з пенальті відзначився Артем Фаворов.

Таким чином, першу офіційну зустріч на чолі з Ігорем Леоновим кияни програли і не змогли віддалитися від останнього місця, а з огляду на вчорашній успіх Чорноморця, від 11-го рядка Арсенал-Київ відокремлює тепер 7 очок.

Десна після перемоги зрівнялася за очками з Ворсклою і Маріуполем, яких випереджає за додатковими показниками і знаходиться на 5-му місці, але у полтавчан є гра в запасі, яку вони сьогодні проведуть проти Карпат.

Чемпіонат України, УПЛ

19-й тур

24 лютого

Десна – Арсенал-Київ 2:0 (1:0)

Гол: 0:1 - 1, Фаворов Д. 0:2 - 90+1, Фаворов А. (П).

Нагадаємо, Чорноморець мінімально переграв ФК Львів.

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Джерело - Чемпіон.