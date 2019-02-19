3' Команди не поспішають рухатися вперед, лише перепасовки в центрі поля.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле, звучить гімн Ліги Чемпіонів.

Гравці Ліверпуля застрягли в ліфті.

Лідер Баварії хоче покинути клуб.

Стали відомі стартові склади команд.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє з Баварію на Енфілді.

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Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція гри Ліверпуль - Баварія відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 21:40.

Також: Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн

Нагадаємо, Баварія лишилася основного півзахисника перед матчем з Ліверпулем.

Раніше гравці Ліверпуля застрягли в ліфті. Вийшло кумедно.

Джерело - Чемпіон.