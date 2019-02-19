3' Команди не поспішають рухатися вперед, лише перепасовки в центрі поля.
1' Матч розпочався!
Команди виходять на поле, звучить гімн Ліги Чемпіонів.
Гравці Ліверпуля застрягли в ліфті.
Лідер Баварії хоче покинути клуб.
Стали відомі стартові склади команд.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє з Баварію на Енфілді.
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Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція гри Ліверпуль - Баварія відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 21:40.
Також: Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн
Нагадаємо, Баварія лишилася основного півзахисника перед матчем з Ліверпулем.
Раніше гравці Ліверпуля застрягли в ліфті. Вийшло кумедно.
Джерело - Чемпіон.