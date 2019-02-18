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Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн 19.02.2019

Сьогодні 16:21 257 0
Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн 19.02.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Ліверпуль - Баварія онлайн. Матч відбудеться 19.02. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Ліверпуль - Баварія дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Ліверпуль - Баварія: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Ліверпуль - Баварія онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Ліверпуль - Баварія, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче безкоштовно підписати форварда Ліверпуля.

Також Баварія здобула важку перемогу над Аугсбургом у Бундеслізі..

Джерело - Чемпіон.

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