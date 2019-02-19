Ліга чемпіонів. Ліверпуль - Баварія: анонс і прогноз матчу

Ліверпуль - Баварія

Ліга Чемпіонів. 1/8

Енфілд, Ліверпуль. 19 лютого, 22:00

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Асистенти арбітра: Філіппо Мелі, Маттео Пассері (Італія)

Четвертий арбітр: Паоло Валері (Італія)

Одна з найбільш інтригуючих пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому матчі Ліверпуль приймає Баварію на Енфілді. Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Ліверпуль підходить до цього матчу після впевненої перемоги над Борнмутом (3:0), хоча до цього підопічні Юргена Клоппа двічі зіграли внічию і пропустили Манчестер Сіті на перше місце. Правда, у Ліверпуля гра в запасі.

Червоні мали багато часу на підготовку до цього матчу - цілих 10 днів. Це повинно піти на користь команді, гравці добре відновилися, Клопп підготував свій план на Баварію. Однак у німецького фахівця є істотні проблеми в захисті. З Баварією точно не зіграють Ловрен і Гомес. Також через дискваліфікацію матч пропустить Вірджіл ван Дейк. За такої ситуації діру в захисті покликаний закривати опорник Фабіньйо.

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У цій Лізі чемпіонів, минулорічний фіналіст Ліверпуль були близький до того, щоб покинути змагання вже після групової стадії. Але команда Клоппа зуміла вскочити в останній вагон, обігравши Наполі. Мерсисайдці демонструють впевнену гру в чемпіонаті, але в Лізі чемпіонів не настільки. З іншого боку, червоні дуже небезпечні вдома. Ліверпуль має 19-матчеву безпрограшну серію домашніх матчів.

Але Баварія інший випадок. Хоча мюнхенці не такі грізні при Ніко Ковачі, все-таки ця команда - серйозний подразник для Клоппа. Наставник Ліверпуля, ще будучи тренером Майнца і Боруссії виграв тільки 9 з 29-ти матчів у Баварії. Не краща статистика.

Баварія поступово виправила більшість своїх проблем. З першого грудня підопічні Ніко Ковача виграли 9 матчів з 10-ти в Бундеслізі і повернулися в гонку за титулом. Поступившись Байєру (1:3), команда знову перемогла у двох поспіль матчах, додавши до цього непростий виграш у Кубку Німеччини. Мюнхенці набрали хороший хід і зараз не здаються такими безпорадними, як на старті сезону.

У Ліверпуль Ковач не взяв найдосвідченіших Рібері, Роббена і Боатенга. Також не зіграє Томас Мюллер, але незважаючи на це в розпорядженні Баварії є безліч футболістів екстра-класу, які мають досвід гри на такому рівні і на цій стадії.

У букмекерів Ліверпуль фаворит, але і Баварія не є явним аутсайдером.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, Фабіньйо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Салах, Фірміно, Мане.

Баварія: Ноєр, Кімміх, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартінес, Тьяго, Гнабрі, Хамес, Коман, Левандовський

Слова:

Юрген Клопп (головний тренер Ліверпуля): "Нас чекає важка битва з дуже сильною і досвідченою командою. Але ми теж сильні, хоча це ще потрібно довести на полі".

Ніко Ковач (головний тренер Баварії): "Виходячи на поле в матчі з Ліверпулем, гравці будуть знати, що на кону. Заради таких моментів вони і стали футболістами. Ліверпуль - топова команда, але і ми - теж. Вони теж будуть ставитися до нас з повагою. Звичайно ж, наша мета - вихід у наступний раунд. Якщо Ліверпуль покаже 140 відсотків, ми повинні показати 150. Це буде справжня битва".

Цікаві факти:

- Незважаючи на те, що обидва клуби мають велику єврокубкову історію, вони перетиналися нечасто - всього п'ять разів. Остання офіційна зустріч була в 2001 році, коли Ліверпуль переграв Баварію 3:2 в матчі за Суперкубок УЄФА.

- Ще 20 роками раніше червоні пройшли Баварію завдяки виїзному голу в КЄЧ 80/81 (0:0, 1:1), а у півфіналі Кубку Європейських чемпіонів 1971/1972 сильніше був Мюнхен (0:0, 3:1) .

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- Відомо, що Баварія розглядала кандидатуру Клоппа після його роботи в Майнці, але в результаті вибрала Клінсманна. Клопп в результаті опинився в Дортмунді і часто конфліктував з Баварією.

- Боруссія Клоппа перемагала Баварію в Кубку і Суперкубку Німеччини, але поступилася у фіналі Ліги чемпіонів-2013. В цілому у нього такі показники проти Баварії (Майнц 2001-2008, Дортмунд 2008-2015) - дев'ять перемог, чотири нічиї і десять поразок.

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Прогноз Чемпіона: 3:1

Джерело - Чемпіон.