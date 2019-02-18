Гравці Ліверпуля застрягли в ліфті. Вийшло кумедно. ВІДЕО

Напередодні гри в Лізі чемпіонів проти Баварії гравці Ліверпуля застрягли в ліфті зі своїм тренувальним обладнанням на шляху на відкрите тренування.

У компанії футболістів наймоторнішим виявився хорватський захисник Деян Ловрен, який виступив у ролі фотографа, знявши реакцію партнерів.

Stuck in a lift: Liverpool edition 🔴😬



[🎥 Instagram/dejanlovren06] pic.twitter.com/f1TRuU4Wuh — Goal (@goal) 17 февраля 2019 г.

Актуально: Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн 19.02.2019

Нагадаємо, що Тоттенгем хоче безкоштовно підписати форварда Ліверпуля.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua