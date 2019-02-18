Гравці Ліверпуля застрягли в ліфті. Вийшло кумедно. ВІДЕО

Напередодні гри в Лізі чемпіонів проти Баварії гравці Ліверпуля застрягли в ліфті зі своїм тренувальним обладнанням на шляху на відкрите тренування.
У компанії футболістів наймоторнішим виявився хорватський захисник Деян Ловрен, який виступив у ролі фотографа, знявши реакцію партнерів.
Stuck in a lift: Liverpool edition 🔴😬— Goal (@goal) 17 февраля 2019 г.
[🎥 Instagram/dejanlovren06] pic.twitter.com/f1TRuU4Wuh
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Нагадаємо, що Тоттенгем хоче безкоштовно підписати форварда Ліверпуля.
Джерело - Чемпіон.
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