Баварія лишилася основного півзахисника перед матчем з Ліверпулем

Напередодні матчу 1/8 Ліги чемпіонів Ліверпуль - Баварія стало відомо, що ушкодження отримав основний центральний півзахисник мюнхенців Леон Горецка.

Про це повідомив офіційний сайт мюнхенців.

24-річний німець полетів з командою до Ліверпуля, проте пропустив передматчеве тренування через проблеми з гомілкостопом.

Також Баварії не допоможе Жером Боатенг, Ар'єн Роббен, Корентен Толіссо і Томас Мюллер.

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Нагадаємо, що Баварія здобула важку перемогу над Аугсбургом у Бундеслізі.

Джерело - Офіційний сайт Баварії.