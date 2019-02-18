Баварія лишилася основного півзахисника перед матчем з Ліверпулем

Напередодні матчу 1/8 Ліги чемпіонів Ліверпуль - Баварія стало відомо, що ушкодження отримав основний центральний півзахисник мюнхенців Леон Горецка.
Про це повідомив офіційний сайт мюнхенців.
24-річний німець полетів з командою до Ліверпуля, проте пропустив передматчеве тренування через проблеми з гомілкостопом.
Також Баварії не допоможе Жером Боатенг, Ар'єн Роббен, Корентен Толіссо і Томас Мюллер.
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Нагадаємо, що Баварія здобула важку перемогу над Аугсбургом у Бундеслізі.
Джерело - Офіційний сайт Баварії.