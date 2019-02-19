Ліверпуль - Баварія 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Завершується матч. Не зуміли забити сьогодні команди. Баварія не хотіла, а Ліверпуль не міг.

90' Грає вже на утримання Баварія, влаштовуж мюнхенців нічия в сьогоднішньому матчі.

90' Рафінья замість Гнабрі. Чергова заміна у складі Баварії. Остання в матчі.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Хамес пішов з поля. Замість нього вийшов молодий Ренату Санчеш.

87' Мане зумів він після шикарного кросу Робертсона підлаштуватися під м'яч і пробити головою в ближній кут. Нойер грає по-воротарські, переводячи м'яч на кутовий. 11-й в нашому поєдинку.

86' Знову Матіп взяв на себе відповідальність за удар з лінії штрафної. Щокою пробивав Жоель, але його постріл був далекий від ідеалу. М'яч набагато вище цілі пішов.

85' Салах в складній ситуації зумів заробити кутовий на правому фланзі. Прямо в ногу Алаби потрапив єгиптянин. Є прекрасний шанс забити зі стандарту.

84' Коман відправився відпочивати, виконавши величезний обсяг роботи, як здається. Замість нього інший француз з'явився. Франк Рібері дограватиме цей матч.

82' Двічі в штрафну з різних позицій виконували подачу "червоні". У підсумку Салаха заштовхали мюнхенці в своїй штрафній. Складно було Мо дістатися в цій ситуації до снаряда.

80' Ще один офсайд. Тепер Левандовскі поквапився з відкриванням на лівому фланзі. Забіг він у положення "поза грою".

79' В офсайді опинився Алаба, який прекрасно на лівому фланзі прийняв м'яч, тікаючи на швидкості. І шкода, що в цій ситуації положення "поза грою" зафіксував боковий рефері.

78' І ще одна ротація в стані "червоних". Орігі на поле замість Фірміно з'явився. Подивимося, що покаже Дівок.

77' Кейта з поля йде зараз. Замість нього Мілнер з'являється. Давно була пора Набі замінити. Погана зустріч в його виконанні. Катастрофічний відсоток браку.

75' Салах справа виходив на ударну позицію, але так і не зробив удару по воротах, так як попався йому на шляху Вейналдум, який і не дозволив пробити.

73' Другий кутовий подали футболісти Ліверпуля. Спокійно вдається відбитися Баварії після подачі корнера.

72' Збивав зараз Левандовскі Матіпа, хоча з боку можна було подумати про зворотне. Штрафний для Ліверпуля.

71' Дивно, що по завершенню 70-и хвилин матчу поки не зробили заміни наставники. Вже якось і з помилками Кейти всі змирилися. Особливо на тлі того, що витворяють такі гравці, як Салах і Фірміно в нападі.

70' Салах сьогодні теж не в формі. Абсолютно ... Ніхто не заважав йому з правого флангу зробити точну передачу на партнера, але Мо віддає м'яч прямо в ноги Кімміху.

69' Грає, звичайно ж, по рахунку Баварія. Завдання мюнхенців - вийти в наступний етап. У чвертьфінал пробратися не так-то просто. Потрібно постаратися.

67' Виніс м'яча через центр пішов. Кейта під пресингом діяв проти Хамеса. Не без допомоги рук він грав проти колумбійці. Свисток арбітра не змусив себе довго чекати.

65' Зачепив зараз ногу Хендерсона гравець Баварії, завдавши тому невелике ушкодження. Втім, буквально в наступному епізоді капітан "червоних" зумів повернутися в гру. Навіть допомога медиків не знадобилася.

63' Гнабрі в боротьбі з Вейналдумом примудрився пробити по воротах суперника з 23-х метрів. Сфера поруч з правою "дев'яткою" просвистіла. Пощастило підопічним Клоппа зараз.

61' П'ятий кутовий Баварії призводить до шостого заробленого корнера. Якось знервовано при обороні власних воріт діє Ліверпуль.

59' Гнабрі справа вривався в чужу штрафну і виконував передачу на партнера по команді, але трапився рикошет, після якого м'яч на кутовий полетів.

57' Настав Хендерсон Мартінесу ззаду на п'яту, в зв'язку з чим втратив правий бутс гравець Баварії. Другу жовту картку показує Роккі, саджаючи на "гірчичник" ще й капітана "червоних".

55' Александер-Арнольд грубувато зупинив на лівій бровці Комана. Дивно, чому італієць Роккі не показав порушнику за подібну витівку картку жовтого кольору.

54' Упав зараз Левандовскі в чужій штрафній, але не було фолу проти нього тут, незважаючи на те, що Фабіньо дійсно дуже ризиковано намагався відібрати у нього м'яч.

53' Салах від трьох гравців Баварії зумів прибрати м'яч, після чого скачував його під удар Мане, але до адресата сфера так і не дійшла.

51' В районі центрального кола почали перекочувати м'яч футболісти Баварії. Нічого не змінюється на полі з продовженням гри. У боягузливий футбол сьогодні грають опоненти.

49' Явно Матіпа притримував ззаду за футболку Левандовскі, обороняючи власні ворота. У підсумку господарі отримали право на штрафний удар в 35-ти метрах від воріт суперника.

48' Коман відіграв на лівий фланг, де Алабі нічого не залишалося зробити, крім того як заробити для своєї команди аут в оточенні двох захисників.

47' Жодних замін не відбулося по перерві, хоча було видно, що Ліверпуль має проблемні зони в центрі поля.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить нудну гру на початку продемонстрували футболісти, але ближче до кінця тайму гра оживилася і ми побачили низку атак.

45' Ще один небезпечний навіс від Ліверпуля пройшов. Нойер ледь-ледь забрав м'яч до своїх рук.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Знову небезпечну атаку провели "мерсесайдці". Фірміно опинився у штрафному суперника, намагався виконати подачу, але трохи засильно вийшло.

43' Знову кутовий подали футболісти Баварії невдало. Вибиває Фабіньо головою подалі від власних воріт. Гойдалки в нашому протистоянні поки що.

42' Гнабрі в штрафну Ліверпуля прострілював в сторону Левандовскі, і Матіп в останній момент зумів винести сферу за лицьову лінію. На черговий кутовий.

40' Невдало цього разу кутовий подали футболісти Баварії. У контратаку кинулися ліверпульці. Кейта завдав постріл з лінії штрафної. М'яч потрапив у ногу захиснику, в результаті чого запалилася над штрафним гостей "свічка". Не забарився тут же удар у виконанні Мане через себе - вкрай невдало і неточно.

38' Гнабрі з-за меж штрафного виконував удар в дальній кут. Аліссон в стрибку дістав до м'яча, і зумів знову переправити його за лицьову лінію.

37' Перший в матчі кутовий удар заробили гравці Баварії. Пішла подача з лівого флангу, і на виході впевнено зіграв Аліссон, який відвів загрозу від своїх воріт.

35' Кімміху довелося на деякий час покинути межі поля і отримати медичну допомогу. Однак уже повернувся в гру футболіст Баварії. З ним все гаразд.

32' Перший гольовий момент втрачає Ліверпуль. Отримав Мане в штрафному м'яч, встиг розвернутися, однак влучити в ствір не вдалося.

30' Півгодини відіграли суперники. Без кутових проходить зустріч. У зв'язку з цим стандартних положень позбавляється команда "червоних", а це означає, що госопдарі позбавлені грізної зброї.

28' А ось і перша жовта у матчі. Кіміх отримає попередження за грубий фол проти Мане.

26' Ще одна спроба Ліверпуля протиснутися до чужих воріт. Вейнадлум віддає неточний пас на Салаха, який до снаряду не діствася, випустивши його за межі поля.

24' Коман обробив м'яч на чужій половині поля, але не без порушення правил. Рукою підіграв собі футболісти Баварії. Обережна гра у нас йде.

23' Арнольд з лівого флангу виконував подачу на дальню штангу. Туди забіг своєчасно Салах, який в дотик головою не зумів направити м'яч у кут воріт.

22' Гнабрі справа отримав м'яч в штрафному Ліверпуля, але чомусь не став пасувати в центр, де був Левандовські. Але ж позиція у поляка була блискучою. Можна було цим скористатися.

20' Кейта зобразив не зрозуміло що. На лінії штрафного він підкинув м'яч над собою, після чого спробував пробити в падінні через себе, але навіть близько в площину воріт не влучив. Жахливо вийшло.

19' Що цікаво для такого матчу, абсолютно немає у нас кутових. Для Ліверпуля ця ситуація не характерна.

18' Привіз Аліссон момент біля своїх воріт. Після неточного пасу Коман отримав м'яч на лівому краю чужого штрафного, і спробував пробити в ближній кут, але влучив точно в сітку із зовнішнього боку.

17' Мане вривався в чужу штрафну, після чого не став ділити снарядом з Робертсоном. Вистрілив він в сторону лівого кута, і не влучив.

16' Якось Ліверпуль грає зовсім скромно. Такими темпами мюнхенці можуть і рахунок в матчі відкрити.

15' Небезпечний момент біля воріт Ліверпуля. Двічі Баварія пробивала по воротах суперника. В обох випадках Гнабрі переправляв сферу у ворота. У першому випадку він попав точно в голкіпера, а в другому - в захисника "мерсисайдців".

14' Спорались з подачею суперника футболісти Баварії. Спробували "червоні" нав'язати боротьбу мюнхенцям в їхньому штрафному. Салах примудрився дотягнутися до пасу з глибини. Прямо по позиції Нойєра постріл прийшовся.

13' По ногах заїхав Вейналдум зараз Алькантарі, який разом з газоном зачепив і стопу опонента. Небезпечний штрафний у підсумку виконає Ліверпуль.

11' Аліссон зараз не розібрався з Фабіньо. У підсумку бразильський кіпер вийшов з рамки і ледь не створив собі гол. Дивом Баварія не покарала суперника за нерозторопність біля своїх воріт.

10' Не вражає поки своєю грою ні одна, ні друга команди. Все в районі центрального кола розгортається. Практично не бачимо ми наступів.

9' Мане підштовхнув у спину Кімміха, будучи перед чужим штрафним. Ще одна зупинка в нашому матчі. Тим часом, п'ятий фол у матчі.

7' В руку Коману потрапив ігровий снаряд у штрафному Ліверпуля, Можна не сперечатися, фол дійсно був.

5` Нойєра пресингували Фірміно і Салах. Справа дійшла до того, що Мануелю довелося спішно вибивати снаряд подалі від власної рамки. За підсумком епізоду м'яч пішов за бокову лінію.

3' Команди не поспішають рухатися вперед, лише перепасовки в центрі поля.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле, звучить гімн Ліги Чемпіонів.

Гравці Ліверпуля застрягли в ліфті.

Лідер Баварії хоче покинути клуб.

Стали відомі стартові склади команд.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє з Баварію на Енфілді.

Актуально: Ліверпуль - Баварія: анонс і прогноз матчу

Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція гри Ліверпуль - Баварія відбуватиметься на нашому сайті, розпочинаючи з 21:40.

Також: Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн

Нагадаємо, Баварія лишилася основного півзахисника перед матчем з Ліверпулем.

Раніше гравці Ліверпуля застрягли в ліфті. Вийшло кумедно.

Джерело - Чемпіон.