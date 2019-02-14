Шахтар - Айнтрахт 2:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершено. Шахтар здобуває досить приємний результат, дивлячись на те, що майже весь матч "гірники" грали в меншості.

90' Навісив з кута поля Костич на дальню штангу, куди набігав Хінтереггер, але трохи не дотягнувся до м'яча захисник і не зміг пробити по воротам.

90' Пройшов по флангу Костич і низом прострілив уздовж воріт. Бутко в підкаті перевів м'яч на кутовий.

90' Остання заміна у донеччан. Замість Мораеса догравати матч буде Сергій Болбат.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Ідеальний пас видав Віллемс з флангу на дальню штангу. Тут в падінні пробив Да Коста, але м'яч полетів трохи вище поперечини.

87' Ще одна пауза. Судома звела ногу Мораеса. Ось і позначається відсутність ігрового тонусу. Більше всіх "відпахав" сьогодні форвард, так що звинувачувати його в слабкості ніяк не можна.

86' Чергова зупинка в грі. Отримав пошкодження Бутко. Тримається за гомілковостоп захисник. Медики ж вийшли на допомогу футболістові.

85' Навісив Де Гузман з правого флангу в штрафну. На з дальньої штанги з ходу пробив Костич, але на цей раз точність підвела Філіпа.

84' У грубому підкаті Тайсона зніс в центрі поля Гачінович. Заслужена жовта картка за грубість.

82' Заміна у "орлів". Замість Желсона Фернандеса грати буде Джонатан Де Гузман. Освіжає центр Гюттер.

81' Пройшов Да Коста по флангу і прострілив низом у штрафну, але від ноги захисника м'яч полетів за лицьову лінію.

80' Ще одна заміна від Фонсеки. Замість Віктора Коваленко після травми повертається в гру Максим Малишев.

79' Від лицьової лінії Костич подав на дальню штангу, але ніхто з партнерів так і не зміг підставити ногу. Буде удар від воріт.

78' Пробивав головою Хінтереггер з лінії воротарського після навісу з кута поля, але пощастило відверто "гірникам", в сантиметрах від стійки пройшла сфера.

77' Розіграли штрафний удар гості. Костич покотив під удар Віллемсу, але той стрельнув поруч з дальньою стійкою.

76' Перед своїм штрафном майданчиком Кривцов в грубому підкаті збив Йовича. Жовта картка для захисника Шахтаря, яка не дозволить йому зіграти в наступному матчі.

75' В контратаку втекли гості. Протягнув м'яч Ребич до штрафної і покотив під удар Йовичу, але той стрельнув набагато вище поперечини.

74' Красиво, фінтами пішов від трьох суперників Тайсон, але отримав по ногах від Віллемса. Штрафний виконають господарі.

73' Тепер уже Віллемс з флангу пасом шукав в чужому штрафному Ребича, але той програв верхову дуель Хочолаві.

71' Пройшов по флангу Йович і вирізав чудовий пас в штрафну на Костича, але у того з голови буквально м'яч зняв П'ятов.

70' За флангу Тайсон протягнув м'яч до чужого штрафного і вирізав на хід Соломону, але того випередив Хасебе і виніс м'яч в аут.

69' Заміна відбулася в складі Шахтаря. Замість Марлоса на поле вийшов Манор Соломон. Дебют молодого футболіста у футболці "гірників".

67' ГООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок у матчі! Ідеальний пас вирізав Мораес в штрафну на Тайсона, який відтіснив корпусом захисника і пробив точно в дальню дев'ятку. Стрибок Траппа лише додав краси цьому голу.

66' Тайсона на фланзі рукою схопив Ребич. Штрафний удар на користь господарів призначив арбітр. є шанс перевести дух "гірникам".

65' М'яко закинув Хінтереггер в штрафну, де намагався пробити головою Ребич, але програв він верхову дуель Кривцову.

64' Контролює м'яч Айнтрахт. Не поспішають "орли" атакувати.

62' Взяв ініціативу на себе Ісмаїлі, обійшов трьох суперників, увірвався в штрафну і пробив у дальній нижній кут. Неймовірним чином встиг виставити руку Трапп і врятував свою команду.

60' З лівого флангу навісив у центр штрафного майданчика Ребич. Тут виграв верх Йович і пробив головою, але м'яч полетів в сантиметрах від штанги.

59' Ребич закрутив зі штрафного точно під поперечину. Пятов зайняв грамотну позицію і перевів сферу на кутовий.

58' По лівій бровці пройшов Костич і прострілив у штрафну, але м'яч на себе в цьому епізоді прийняв Кривцов.

56' Потрібно додати в атакуючій грі господарям. Зовсім немає небезпечних моментів біля воріт "орлів".

55' Отримав по нозі на своїй половині поля Тайсон від Фернандеша. Небезпечно грає капітан німецької команди, на межі видалення.

54' Не вдається Шахтарю зачепитися за м'яч, дуже не вистачає Тараса Степаненка "гірникам".

52' Небезпечно розіграли кутовий гості. Костич отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і в дотик пробив по воротах, але від ноги Кривцова сфера влучила в стійку.

51' Черговий кутовий заробили німці після затяжної атаки.

50' Гол! Забиває Айнтрахт! Пройшов по флангу Йович і ідеально навісив на дальню штангу. Тут був абсолютно один Костич, який без проблем відправив м'яч у порожні ворота.

48' З правого флангу Гачінович подав на дальню штангу, де в дотик пробив по воротах Костич, але у ворота не влучив.

47' Заміна в перерві відбулася у Айнтрахта. Замість Себастьяна Роде на другий тайм вийшов Джетро Віллемс.

46' Другий тайм розпочався!

Завршується перший тайм. Дуже гарячі перші 10 хвилин ми побачичли, але після вилучення Степаненка Шахтар опустився в оборону і моментів майже не створював.

45' 2 хвилини додає арбітр до першого тайму.

43' Могли тікати зараз в контратаку господарі, але Коваленко пройшов по флангу, а ось вирізати точний пас на Мораеса не зміг.

42' Після навісу з кута поля Йович з лінії штрафного майданчика пробив у падінні через себе, але м'яч від голови Коваленка полетів на ще один кутовий.

40' Обрізався на своїй половині поля Патрік, подарувавши м'яч Гачіновичу, який тут же пробив по воротам. Пятов кулаком перевів снаряд на кутовий.

39' Пройшов по флангу Да Коста і прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів не зміг відгукнутися на цей пас.

38' Нічого не виходить у господарів в атаці. Уже тривалий час ніякої активності попереду від них не видно.

37' З правого флангу Ребич навісив в штрафну. М'яч звалився з ноги і ледь не залетів за комір П'ятову, але все ж пройшов над поперечиною.

36' Накрутив на фланзі Ребич Кривцова і прострілив на дальню штангу. Тут трохи не встиг замкнути Йович.

35' Невдало розіграли кутовий гості. Після подачі на дальню штангу від Гачіновича спокійно головою скинув м'яч в руки своєму голкіперу Хочолава.

34' Пройшов по флангу Гачінович і прострілив у штрафну, але тут Кривцов спокійно виніс снаряд на кутовий.

33' Довгим пасом Ісмаїлі запускав на ворота суперника Мораеса, але той програв швидкісну дуель Хінтереггеру.

32' М'яко закинув Да Коста в штрафну на Ребича, який головою скинув на Йовича, але тому пробити по воротах не дозволив Коваленко.

31' Довгим пасом Хасебе шукав в чужій штрафній Йовича, але того випередив Кривцов і виніс снаряд головою в аут.

30' Пройшов лівим флангом Тайсон і перевів у штрафну на Марлоса, але той занадто довго вовтузився з м'ячем і в підсумку подарував снаряд захиснику.

28' Прийняв м'яч Йович на одинадцятиметровій позначці після пасу від Ребича, але в найвідповідальніший момент махнув повз м'яча.

27' Пройшов по правому флангу Да Коста і прострілив у штрафну, але м'яч в польоті вийшов за межі поля. Буде удар від воріт.

26' Увірвався Ребич в штрафну на швидкості і з гострого кута пробив по воротах. Але точність підвела на цей раз форварда.

25' Втекли в контратаку гості. Гачінович видав пас в штрафну на Йовича, який намагався закрутити в дальню дев'ятку, але в ствір воріт не потрапив.

24' Перехопив м'яч в центрі поля Роде і тут же вирізав на хід Ребичу, але той не зрозумів задумки партнера і не відгукнувся на цей пас.

23' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти п'яти Ребич. М'яч звалився з ноги і полетів далеко на трибуни.

21' Пройшов лівим флангом Ребич, накрутив суперника і подав в штрафну, але ніхто з партнерів замкнути не зумів.

20' Подав зі штрафного Марлос у воротарський, але вийшов з воріт Трапп і кулаком виніс снаряд подалі.

18' У грубому підкаті Фернандеш зніс перед штрафним Мораеса. Тут же побачив порушник перед собою жовту картку.

17' Закинув Роде по флангу на хід Йовичу, але той не зміг обробити снаряд як слід і випустив його за межі поля.

15' Пауза в матчі. Опинився на газоні Гачінович. Потрібен час футболістові, щоб прийти в себе.

14' Намагався зі штрафного Костич закрутити в ближню дев'ятку. М'яч полетів занадто сильно і в ствір воріт не потрапив.

13' Тайсон руками поклав на газон Гачіновича перед своїм штрафним. Небезпечний стандарт виконуватимуть німці.

12' Роде подав зі штрафного на одинадцять метрів. Тут виграв верх Патрік і виніс снаряд головою подалі.

11' Вже на початку матчу відбулося багато подій. Тепер Шахтарю потрібно грати майже весь матч без опорного півзахисника.

10' Вилучається Степаненко! Другу жовту заробив Тарас.

9' ГОООЛ! Шахтар дуже швидко відіграється! Мораес заробив пенальті, а Марлос дуже вдало його виконав.

7' Гол! Забиває Айнтрахт. Зі штрафного Роде подав на дальню штангу, де головою пробив Хінтереггер. М'яч полетів точно в голкіпера, але Пятов зіграв вкрай невдало, закинувши м'яч у свої ворота. Прикра помилка воротаря призвела до швидкого голу.

5' Ніяк не можуть навіть центр поля перейти з м'ячем "гірники". Високо зустрічають свого суперника футболісти Айнтрахта.

3' Контролює м'яч Шахтар, поки не поспішають вперед "гірники".

2' Активно розпочниає Айнтрахт, пробивали по воротам П'ятова німці, але дуже неточно.

1' Матч розпочався!

Команди на полі. Лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

У 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар прийматиме німецький Айнтрахт.

Матч відбудеться 14 лютого о 22:00 в Харкові на стадіоні Металіст.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Айнтрахт, розпочинаючи з 21:55.

Нагадаємо, що Динамо в 1/16 ЛЄ у Греції протистоятиме Олімпіакосу.

А напередодні у центрі Києва відбулася бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта.

Зазначимо, що пізніше стали відомими подробиці бійки між фанатами.

Джерело - Чемпіон.