Бутко та Патрік в основі Шахтаря на матч з Айнтрахтом. ФОТО

Донецький Шахтар у Харкові зіграє проти німецького Айнтрахта у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Команди визначилися зі складом на матч.

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Ліга Європи

1/16 фіналу

Перший матч

Шахтар — Айнтрахт

Шахтар: П'ятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Патрік, Ісмаїлі, Коваленко.

Айнтрахт: Трапп, Н'Діка, Ребич, Фернандес, Йович, Костич, Гачинович, Хінтереггер, Роде, Макото, да Кошта.

Нагадаємо, e Харкові відбулася офіційна бійка фанатів Металіста та Айнтрахта.

Джерело - Чемпіон.