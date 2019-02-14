Бутко та Патрік в основі Шахтаря на матч з Айнтрахтом. ФОТО

Донецький Шахтар у Харкові зіграє проти німецького Айнтрахта у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Команди визначилися зі складом на матч.
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Ліга Європи
1/16 фіналу
Перший матч
Шахтар — Айнтрахт
Шахтар: П'ятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Патрік, Ісмаїлі, Коваленко.
Айнтрахт: Трапп, Н'Діка, Ребич, Фернандес, Йович, Костич, Гачинович, Хінтереггер, Роде, Макото, да Кошта.
Нагадаємо, e Харкові відбулася офіційна бійка фанатів Металіста та Айнтрахта.
Джерело - Чемпіон.