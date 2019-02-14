Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта: стали відомими деталі. ВІДЕО

Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта була спланована зазделегіть обома сторонами.

Про це стало відомо Чемпіону з власних джерел.

Ультрас Динамо запропонували провести зустріч за рівних складів 15 на 15, проте пропозиція була відхилена німцями.

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Усі на усіх, - наполягли фанати Айнтрахта.

Нагадаємо, що Айнтрахт зігріє в 1/16 Ліги Європи проти Шахтаря у Харкові.

Також свою гру у Лізі Європи зіграє й київске Динамо у гостях проти Олімпіакоса.

Джерело - Чемпіон.