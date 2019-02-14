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Шахтар - Айнтрахт 1:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:27 2504 0
Шахтар - Айнтрахт 1:1. ОНЛАЙН

42' Після навісу з кута поля Йович з лінії штрафного майданчика пробив у падінні через себе, але м'яч від голови Коваленка полетів на ще один кутовий.

40' Обрізався на своїй половині поля Патрік, подарувавши м'яч Гачіновичу, який тут же пробив по воротам. Пятов кулаком перевів снаряд на кутовий.

39' Пройшов по флангу Да Коста і прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів не зміг відгукнутися на цей пас.

38' Нічого не виходить у господарів в атаці. Уже тривалий час ніякої активності попереду від них не видно.

37' З правого флангу Ребич навісив в штрафну. М'яч звалився з ноги і ледь не залетів за комір П'ятову, але все ж пройшов над поперечиною.

36' Накрутив на фланзі Ребич Кривцова і прострілив на дальню штангу. Тут трохи не встиг замкнути Йович.

35' Невдало розіграли кутовий гості. Після подачі на дальню штангу від Гачіновича спокійно головою скинув м'яч в руки своєму голкіперу Хочолава.

34' Пройшов по флангу Гачінович і прострілив у штрафну, але тут Кривцов спокійно виніс снаряд на кутовий.

33' Довгим пасом Ісмаїлі запускав на ворота суперника Мораеса, але той програв швидкісну дуель Хінтереггеру.

32' М'яко закинув Да Коста в штрафну на Ребича, який головою скинув на Йовича, але тому пробити по воротах не дозволив Коваленко.

31' Довгим пасом Хасебе шукав в чужій штрафній Йовича, але того випередив Кривцов і виніс снаряд головою в аут.

30' Пройшов лівим флангом Тайсон і перевів у штрафну на Марлоса, але той занадто довго вовтузився з м'ячем і в підсумку подарував снаряд захиснику.

28' Прийняв м'яч Йович на одинадцятиметровій позначці після пасу від Ребича, але в найвідповідальніший момент махнув повз м'яча.

27' Пройшов по правому флангу Да Коста і прострілив у штрафну, але м'яч в польоті вийшов за межі поля. Буде удар від воріт.

26' Увірвався Ребич в штрафну на швидкості і з гострого кута пробив по воротах. Але точність підвела на цей раз форварда.

25' Втекли в контратаку гості. Гачінович видав пас в штрафну на Йовича, який намагався закрутити в дальню дев'ятку, але в ствір воріт не потрапив.

24' Перехопив м'яч в центрі поля Роде і тут же вирізав на хід Ребичу, але той не зрозумів задумки партнера і не відгукнувся на цей пас.

23' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти п'яти Ребич. М'яч звалився з ноги і полетів далеко на трибуни.

21' Пройшов лівим флангом Ребич, накрутив суперника і подав в штрафну, але ніхто з партнерів замкнути не зумів.

20' Подав зі штрафного Марлос у воротарський, але вийшов з воріт Трапп і кулаком виніс снаряд подалі.

18' У грубому підкаті Фернандеш зніс перед штрафним Мораеса. Тут же побачив порушник перед собою жовту картку.

17' Закинув Роде по флангу на хід Йовичу, але той не зміг обробити снаряд як слід і випустив його за межі поля.

15' Пауза в матчі. Опинився на газоні Гачінович. Потрібен час футболістові, щоб прийти в себе.

14' Намагався зі штрафного Костич закрутити в ближню дев'ятку. М'яч полетів занадто сильно і в ствір воріт не потрапив.

13' Тайсон руками поклав на газон Гачіновича перед своїм штрафним. Небезпечний стандарт виконуватимуть німці.

12' Роде подав зі штрафного на одинадцять метрів. Тут виграв верх Патрік і виніс снаряд головою подалі.

11' Вже на початку матчу відбулося багато подій. Тепер Шахтарю потрібно грати майже весь матч без опорного півзахисника.

10' Вилучається Степаненко! Другу жовту заробив Тарас.

9' ГОООЛ! Шахтар дуже швидко відіграється! Мораес заробив пенальті, а Марлос дуже вдало його виконав.

7' Гол! Забиває Айнтрахт. Зі штрафного Роде подав на дальню штангу, де головою пробив Хінтереггер. М'яч полетів точно в голкіпера, але Пятов зіграв вкрай невдало, закинувши м'яч у свої ворота. Прикра помилка воротаря призвела до швидкого голу.

5' Ніяк не можуть навіть центр поля перейти з м'ячем "гірники". Високо зустрічають свого суперника футболісти Айнтрахта.

3' Контролює м'яч Шахтар, поки не поспішають вперед "гірники".

2' Активно розпочниає Айнтрахт, пробивали по воротам П'ятова німці, але дуже неточно.

1' Матч розпочався!

Команди на полі. Лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

У 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар прийматиме німецький Айнтрахт.

Матч відбудеться 14 лютого о 22:00 в Харкові на стадіоні Металіст.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Айнтрахт, розпочинаючи з 21:55.

Нагадаємо, що Динамо в 1/16 ЛЄ у Греції протистоятиме Олімпіакосу.

А напередодні у центрі Києва відбулася бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта.

Зазначимо, що пізніше стали відомими подробиці бійки між фанатами.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Айнтрахт, #онлайн, #трансляція, #Ліга Європи, #ЛЄ
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