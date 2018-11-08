Ворскла - Карабах: 0:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершено. Ворскла відіграла більше ста хвилин, але так і не змогла забити.

90+' Карабах тримає м'яч, Ворсклі нічого не вдається в атаці.

90+' Вже більше ста хвилин грають команди, Ворскла намагається йти вперед, але поки не дуже вдало.

90+' 4 хвилини залишається до кінця поєдинку. Карабах заробляє кутовий.

90+' Занадто активно оспорював рішення арбітра Шарпар. За зайві емоції побачив перед собою "гірчичник" гравець Ворскли.

90+' Небезпечний штрафний заробляє Ворскла поблизу воріт Карабаха.

90+' Отримав м'яч на фланзі Ребенок і запустив пасом по флангу Артура, але того випередив Медведєв і вибив м'яч далеко в центр поля.

90+' Ворскла створила свій найкращий момент за матч! Пробив головою з лінії воротарського Шарпар після подачі з кута поля. М'яч полетів у дальній нижній кут, але Халльдоурссон встиг скластися і відбити сферу в сторону.

90+' Ворскла заробляє кутовий з лівого флангу.

90+' Хороший навіс виконав Артур з лівого флангу у воротарський, де намагався пробити в падінні Коломоєць, але трохи не дотягнувся до м'яча.

90' Додав 12 хвилин арбітр до основного часу. У Ворскли ще є час!

89' Ще одна заміна у складі азербайджанців. Замість Джона Деларжа гру продовжить Філіп Озобич.

87' Притримав руками Мадатов на фланзі Коломойця. Штрафний удар на користь господарів призначив арбітр.

86' Хорошим діагональним пасом Чеснаков запустив по флангу Ребенка, але того випередив Медведєв і головою виніс сферу в аут.

85' Прорвався Кулач до штрафної суперника і метрів з двадцяти пробив низом по воротах, але точно в руки Халльдоурссону прилетіла сфера.

84' Втратив м'яч на фланзі Кулач в боротьбі з Медведєвим, після чого ще й збив суперника. Штрафний удар виконають гості.

83' Заміна відбулася в складі Карабаху. Замість Абделла виходить Махір Мадатов.

82' Відверто збивав в центрі поля суперника Чижов. За таку грубість побачив захисник перед собою жовту картку.

81' Діагональним пасом перевів Шарпар на правий фланг, куди вривався Кулач, але Гурріа спокійно вибив м'яч в аут.

80' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Карека і головою скинув на Коломойця, але той випустив сферу за бокову лінію.

79' Прострілив з кутового низом Кулач на одинадцять метрів, де в дотик пробив Чижов, але набагато вище поперечини пройшов снаряд.

77' Зачепився за м'яч в штрафній суперника Карека, підкинув його вгору і пробив у падінні через себе. Точно в руки голкіперу пролетів снаряд.

75' Контролюють м'яч в центрі поля полтавці. але поки без особливого просування вперед. Бракує останнього пасу господарям.

74' Довгим пасом закинув на лівий фланг Гараєв. Тут утікав на ворота Зубір, але програв він боротьбу за м'яч Пердуті.

Гра продовжується, дуже тривала пауза, тепер треба чекати на рішення від УЄФА.

Затягнулася пауза. Хоч припинилися заворушення, розсіявся дим, але не поспішає арбітр відновлювати поєдинок.

69' Диктор намагається вгамувати вже гостьових фанатів, але поки всі спроби безрезультатні.

64' Безлади від фанатів тривають. Суддя повів гравців до роздягальні. УЄФА може жорстко покарати Ворсклу за такий неприємний епізод.

63' У центрі поля Скляр руками притримав Абдуллаєва, зірвавши контратаку. Таке зазвичай карається жовтою карткою.

62' Не забарився навіс з кутового на ближню штангу, де вискочив з-за спин захисників Геррьє і пробив по воротах. Поруч зі штангою пройшла сфера.

61' Прекрасний момент створили зараз гості. Абдуллаєв в боротьбі з суперником скинув під удар Зубіру, який розстрілював ворота з семи метрів, але пробити Шуста не зумів.

59' Протягнув м'яч до штрафної суперника Кулач і пасом запустив у прорив Коломійця, але той не зрозумів партнера і не пішов на м'яч.

58' Довгим пасом Шуст шукав в штрафному суперника Кареку, але той в боротьбі з двома захисниками не зміг зачепитися за м'яч.

57' У грубому підкаті Медведєв зніс в центрі поля Шарпара. Арбітр розцінив це порушення на жовту картку.

56' Хорошим розрізним пасом Славчев запускав в штрафну суперника Зубіра, але того випередив Чеснаков і не пустив до м'яча.

55' А ось і перша заміна в сьогоднішній грі. Замість Наджиба Якубу гру продовжить Ніколас Карека.

54' Отримав по ногах в центрі поля Шарпар від Славчева. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар для господарів.

53' Зачепився за м'яч в штрафній суперника Абдуллаєв і скинув головою під удар Мічелу, але постріл останнього заблокував Артур.

52' Якубу жорстко збив суперника в центрі поля, зірвавши небезпечну контратаку.Жовта картка від арбітра була показана гравцеві Ворскли..

51' Кілька петард полетіло на поле. А це вже загрожує санкціями від УЄФА. Не хотілося б втрачати уболівальників в останньому матчі через поведінку невеликої купки фанатів.

49' Низка феєрверків посипалася в небо над стадіоном. Незрозуміла така поведінка уболівальників. Арбітр змушений був зупинити гру.

48' Контролюють м'яч в центрі поля полтавці, намагаються вони виманити суперника, який всією командою відійшов в оборону.

47' Підхопив м'яч на фланзі Ребенок і подав на лінію воротарського, але тут першим виявився Жежнічак і головою виніс сферу в аут.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується, досить рівна гра, однак одна помилка поки що вирішує долю команд.

43' Навісив Ребенок зі штрафного на дальню штангу, де Артур скинув в центр на Кулача, який пробив головою, але цей удар заблокував захисник.

41' Перехопив м'яч на половині поля суперника Славчо і прострілив низом у штрафну, але тут пробити Зубіру не дозволив Чижов.

40' Ідеальний пас вирізав Мічел на хід Абдулаєву, який тікав на ворота, але зупинив гру арбітр і зафіксував офсайд.

38' Кулач скинув м'яч головою на фланг, куди увірвався Якубу і в дотик подав на ближню штангу, але вийшов з воріт Халльдоурссон і виніс сферу кулаками в аут.

37' Підхопив м'яч вже в атаці Пердута і навісив на дальню штангу, де міг замикати Ребенок, але Жежнічак виніс снаряд за бокову лінію.

35' У верховій боротьбі проти Якубу заїхав ліктем по потилиці опонентові Геррьє. Жовту картку продемонстрував захиснику суддя.

33' Протягнув м'яч по лівій бровці Деларж і віддав пас низом у штрафну на Славчева, але пробити останньому не дозволив Скляр.

31' Знову не зміг Деларжу скористатися виходом один на один з голкіпером після пасу від Славчева. Піднятий прапорець лайнсмена зупинив цю атаку.

30' Гараєв закинув вперед на хід Деларжу, який утікав на ворота, але не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

29' Скляр хорошим діагональним пасом перевів м'яч на лівий фланг, куди вривався Артур, але в останній момент сферу перехопив Мічел.

27' Запускав пасом Якубу по флангу Пердута, але той не зрозумів задумки партнера і навіть не став тікати в сторону м'яча.

26' Тримають м'яч на чужій половині поля полтавчани, але до небезпечних моментів справа поки не доходить. Вдало грають в обороні гравці Карабаху.

25' Занадто активно Кулач пресингував суперника на фланзі і в підсумку збив того в підкаті. Штрафний удар виконають гості.

24' Вболівальники женуть свою команду вперед. Близько семи тисяч чоловік очікувалося сьогодні на стадіоні.

23' Проривався на швидкості по флангу Якубу, але напоровся на Гурріа, який у найчистішому підкаті виніс сферу в аут.

22' Закинув Медведєв по флангу на хід Зубіру, але того випередив Артур і вибив м'яч далеко в центр поля.

21' Знову утікав на ворота суперника Абдуллаєв після пасу від Славчева, але програв він швидкісну дуель Чеснакову.

20' Пройшов до штрафної суперника Зубір і вирізав пас вперед на хід Абдулаєву, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

18' Черговий штрафний заробила Ворскла. Пробивав Кулач, але дуже не влучно.

16' Подавав з кута поля Абдуллаєв в центр штрафної, але тут Чеснаков впевнено виніс м'яч подалі від воріт.

14' Ребенок зі штрафного м'яко закинув на дальню штангу, де намагався пробити головою Чеснаков, але порушив правила в боротьбі з Гараєвим.

13' Гол. Забиває Карабах ударом з пенальті.

12' Пенальті у ворота Ворскли призначає арбітр!

10' Зачепився за м'яч на фланзі Зубір і головою скинув на хід Медведєву, але того випередив Артур і виніс м'яч в центр поля.

9' М'яко закинув Славчо в штрафну на хід Абдулаєву, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з Чеснаковим.

8' Віддав по флангу Мічел на хід Деларжу, але перехопив м'яч Арутр і в підкаті виніс його за бокову лінію.

7' Втік по правому флангу Пердута і вирізав в штрафну на Коломойця, який пробив головою, але в ствір воріт не потрапив.

6' Знову навісив Артур на одинадцятиметрову позначку, де міг пробивати головою Коломоєць, але програв він боротьбу за м'яч Гараєву.

5' Розіграли м'яч полтавці, відбулася подача, але гравці Карабаха винесли снаряд подалі.

4' Ворскла заробляє кутовий на лівому фланзі.

3' Шарпар по флангу закинув на хід Коломойцю, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти снаряд в межах поля.

1' Карабах розпочинає поєдинок.

Команди вийшли на поле, лунає гімн Ліги Європи.

Букмекери вірять в перемогу Ворскли у матчі проти Карабаха.

Команди визначилися з ігровою форму на поєдинок.

Стали відомі стартові склади команд.

8 листопада, полтавська Ворскла в 4-му турі Ліги Європи прийматиме Карабах.

Не пропустять: Дивитися онлайн Ворскла - Карабах: пряма трансляція 8.11.2018

Початок гри о 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку, починаючи з 21:50.

Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Нагадаємо, що в 3-му турі ЛЄ полтавці здобули гостьову перемогу над азербайджанським клубом.

А напередодні в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті знищив Шахтар.

Джерело - Чемпіон.