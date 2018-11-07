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Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем

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Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем

Манчестер Сіті приймав донецький Шахтар у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Англійці відвантажили шість голів, на що гірники не змогли нічим відповісти.

Ліга Чемпіонів

4 тур

7 листопада

Манчестер Сіті - Шахтар 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Сілва, 2:0 - 24 Жезус, 3:0 - 49 Стерлінг, 4:0 - 72 Жезус, 5:0 - 84 Махрез, 6:0 - Жезус

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко, Фернандінью, Б. Сілва, Д. Сілва, Махрез, Жезус, Стерлінг.

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тайсон, Ковлаенко, Болбат, Мораес.

Джерело - Чемпіон.

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