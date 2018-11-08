Ліга Європи. Ворскла - Карабах: анонс і прогноз матчу

Ворскла - Карабах

Ліга Європи. Груповий етап, 4-й матч

Стадіон Ворскла ім. Олексія Бутовського, Полтава. 8 листопада, 22:00

Головний арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія)

Асистенти арбітра: Бекім Цогай, Штефан де Альмейда (обидва - Швейцарія)

Четвертий арбітр: Раффаель Цедер (Швейцарія)

Перша зустріч між командами залишила двояке враження. З одного боку полтавці, так би мовити, вистояли, а команда із Азейбарджану на своїй шкірі дізналася, що футбол буває несправделивим. З другого, гра команди Василя Сачка залишила більше питань, ніж відповідей.

Ворскляни, які в матчі з грізним Спортінгом організували тактично грамотну оборону, в поєдинку з Карабахом просто-напросто паркували автобус. Тільки но в полтавчан з'являлася нагода для контратаки весь креатив зводився до виносу на Кулача, який до речі і забив єдиний гол у матчі. Слід відзначити, що м'яч можна назвати суперечливим, так як мала місце бути груба воротарська помилка.

У полтавському матчі, крім все ж "омріяної" підтримки вболівальників, пересічному глядачу потрібно бачити, у першу чергу, футбол. Шанси Ворскли вийти з групи слід розцінювати як малоймовірні, тому для того, щоб полтавські трибуни в матчах чемпіонату не пустували, необхідно показувати прийнятну гру оглядаючись на статус суперника.

Чекаємо на футбол, віримо у Ворсклу...

Орієнтовні склади:

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Сапай, Шарпар, Чеснаков, Сергійчук, Кулач, Ребенок, Коломоєць

Карабах: Вагнер, Мєдвєдєв, Гусейнов, Жезнічак, Герр'є, Мічел, Гараєв, Медетов, Озобич, Зубир, Емегара

Слова:

Василь Сачко (головний тренер Ворскли): "Те, як ми зіграємо, залежить від суперника, від тактики, від виконавців. Ми добре знаємо Карабах, так само добре вони знають нас. У Карабаха сильні виконавці, які задіяні у різних збірних. Але ми будемо грати удома, у нас є 12 гравець".

Гурбан Осман огли Гурбанов (головний тренер Карабаха): "Буде складна і цікава гра. Ворскла більш агресивно грає вдома, але і ми сподіваємося перемогти. У мене величезна повага до Ворскли, наголошую на їх тактику. Не вважаю, що вони нижче рівнем щодо нашої команди. Як би ми погано не зіграли вдома, покажемо більш хорошу гру на виїзді. Ми аналізували помилки попередньої гри, тому готові перемагати. Якщо все зробимо, як задумали, то поїдемо з трьома очками".

Цікаві факти:

- Це друга зустріч між командами за всю історію.

- У попередньому матчі Ворскла гостювала в Азейбарджані та здобула мінімальну перемогу над Карабахом.

- Загалом українські клуби 5 разів грали з представниками азейбарджанського чемпіонату та здобули 4 перемоги. Єдиної поразки зазнав Дніпро проти все того ж Карабаха в сезоні 2014/15.

Прогноз Чемпіона: 1:0

Джерело - Чемпіон.