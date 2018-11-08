Ворскла - Карабах: суперники визначилися із формою

Відбулася організаційна нарада, присвячена грі групи Е Ліги Європи Ворскла - Карабах.

Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Офіційні особи матчу визначили форму, в якій будуть грати команди. Повністю білий комплект ігрової форми у команди з Агдама, воротар одягнеться в помаранчеве.

Зелені футболки у польових гравців полтавської команди, жовтого кольору, буде одяг у голкіпера команди Василя Сачка.

Поєдинок Ворскла - Карабах розпочнеться о 22.00.

Нагадаємо, у 3-му турі групового раунду Ліги Європи Ворскла у гостях перемогла Карабах.

Карабах потренувався напередодні гри проти Ворскли.

Джерело - Ворскла.