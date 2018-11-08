Ворскла - Карабах: стартові склади команд

Ворскла та Карабах назвали стартові склади на матч Ліги Європи.
Ворскла: Шуст, Пердута, Чижов, Чеснаков, Артур, Ребенок, Шарпар, Якубу, Скляр, Кулач, Коломоєць.
Запасні: Ткаченко, Гіоргадзе, Сергійчук, Карека, Сапай, Саків, Даллку.
Карабах: Хальдоурсон, Медвєдєв, Жежнічак, Садигов, Геррьє, Мічел, Гараєв, Абдуллаєв, Славчев, Зубір, Деларж.
Запасні: Магомедалієв, Мамедов, Емегара, Мадатов, Озобіч, Гусейнов, Дінієв
Матч Ворскла - Карабах розпочнеться о 22:00, Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію гри.
Перед матчем з Карабахом фани Ворскли влаштували Полтавою ходу, під час якої вигукували антидинамівські гасла.
Джерело - Чемпіон.