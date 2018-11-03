Букмекери визначили фаворита у грі Шахтар - Динамо

Сьогодні, 3-го листопада Шахтар зіграє проти Динамо у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги.

Букмекери вважають Шахтар фаворитом на українське класіко.

На перемогу Шахтаря букмекерська контора Фаворит дає коефіцієнт 1.70, в той час, як на перемогу Динамо 4.65. Нічия оцінюється в 4.05.

Нагадаємо, колишній футболіст Шахтаря претендує на звання найкращого гравця АПЛ в жовтні.

Також, молодіжна команда Динамо розгромила однолітків з Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.