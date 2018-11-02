Молодіжна команда Динамо розгромила однолітків з Шахтаря

Шахтар U-21 вдома програв Динамо U-21 в 14 турі молодіжного чемпіонату України.

Георгій Цітаішвілі красивим ударом у дальню дев'ятку вивів динамівців вперед вже на 7-й хвилині матчу. У другому таймі перевагу киян подвоїв Євген Смирний. Наприкінці матчу захисник Шахтаря Юрій Мате встановив остаточний рахунок, вразивши власні ворота.

Після цього матчу молодіжна команда Динамо продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи у своєму активі 37 очок. У "гірників" 25 залікових пунктів та 4 місце.

Чемпіонат України

молодіжна першість

2-ге листопада

Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 0:3

Голи: 0:1 - 7 Цітаішвілі, 0:2 - 64 Смирний, 64, 0:3 - 93 Мате, (автогол)

Нагадаємо, Тайсон приїхав у Харків напередодні гри з Динамо.

А Палкін заявив, що Харатін полював на Тайсона.

Джерело - чемпіон.