Колишній футболіст Шахтаря претендує на звання найкращого гравця АПЛ в жовтні

Стали відомі претенденти назву кращого гравця жовтня в АПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
На нагороду претендують 6 гравців:
П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал), Росс Барклі (Челсі), Фернандіньо (Манчестер Сіті), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед), Мет Райан (Брайтон), Каллум Вілсон (Борнмут) .
На звання найкращого тренера місяця 4 претенденти: Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Едді Хау (Борнмут), Кріс Хьютон (Брайтон), Мауріціо Саррі (Челсі).
Нагадаємо, Зінченко може залишити Манчестер Сіті.
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Джерело - sport.ua.