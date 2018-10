Вест Гем без Ярмоленка програв Тоттенгему, Челсі влаштував видовище з Дербі. Інші матчі 1/8 Кубку Англії. ФОТО

Завершилися перші матчі 1/8 Кубку англійської ліги.

Вест Гем без травмованого Андрія Ярмоленка поступився Тоттенгему.

Вест Гэм – Тоттенгэм 1:3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 16 Сон Хин Мін, 0:2 - 54 Сон Хин Мін, 1:2 - 71 Перес, 1:3 - 75 Льоренте

Також, Лемпард протистояв своїй рідній команді, Челсі, тільки вже не в якості гравця, а в якості головного тренера. Команди показали багато голів та цікавий матч.

Челсі – Дербі Каунті 3:2 (3:2, 0:0)

Голи: 1:0 - 5, автогол Томорі, 1:1 - 9 Мерріотт, 2:1 - 21, автогол Кіо, 2:2 - 27 Вогхорн, 3: 2 - 41 Фабрегас

It was a close one but quarter-finals here we come! 🙌#CFCvDerby pic.twitter.com/acay9NzNUA — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 31, 2018

Арсенал – Блекпул 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 33 Ліхтштайнер, 2:0 - 50 Сміт-Роу, 2:1 - 66 О`Коннор

✅ Back to winning ways

✅ Into the #CarabaoCup last eight

✅ @LichtsteinerSte's first Arsenal goal

✅ @emilesmithrowe_'s first at Emirates Stadium

✅ 13 unbeaten



Well done, lads 👍 pic.twitter.com/zuHgyfqixr — Arsenal FC (@Arsenal) October 31, 2018

Нагадаємо, Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України.

Читайте:Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.

Також, Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України.

Джерело - Чемпіон.