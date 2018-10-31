Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України

Ворскла мінімально перемогла Чорноморець в рамках 1/8 Кубку України.

На 60-й хвилині матчу полтавці вийшли вперед зусиллями Тараса Саківи.

Через три хвилини Ворскла збільшила перевагу, але буквально через п'ять хвилин рахунок став 2:1.

Кубок України

1/8 фіналу

31 жовтня

Чорноморець – Ворскла 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 - 60 Саківа, 0: 2 - 63, Карека(П), 1:2 - 69 Грачов

Нагадаємо, розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України.

Джерело - Чемпіон.