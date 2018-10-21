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Травма Ярмоленка - все серйозно, стали відомі подробиці

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Травма Ярмоленка - все серйозно, стали відомі подробиці

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може пропустити значний термін через травму.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ярмоленко пошкодив ахіллове сухожилля правої ноги.

Терміни відновлення футболіста будуть залежати від важкості травми. Якщо це запалення - Ярмоленку доведеться пропустити близько місяця.

Якщо ж травма серйозніша - це може потребувати операції і відновлення до півроку.

Нагадаємо, У матчі 9-го туру чемпіонату Англії між Вест Гемом та Тоттенгемом Андрій Ярмоленко зазнав травми

Також, Мессі зламав руку в матчі Ла-Ліги. 

Джерело - football24.ua/.

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