Зоря здолала Десну в серії пенальті та вийшла в чвертьфінал Кубку

Зоря переграла Десну в серії пенальті в рамках 1/8 Кубку України.

Наприкінці першого тайму Десна вийшла вперед.

Чернігівці утримували рахунок майже весь матч, однак за п'ять хвилин до кінця матчу Зоря зрівняла рахунок та перевела матч у овертайми.

Нічийний рахунок протримався до 120-ї хвилини, а у серії пенальті сильнішими опинилися гравці Зорі.

Десна – Зоря 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:5

Голи:1:0 – 37 Безбородько, 1:1 – 84 Ледньов

Серія пенальті 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5

Нагадаємо, Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України.

Також, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.

Читайте: Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України.

Джерело - Чемпіон.