Мій профіль

Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України

Сьогодні 17:42 1077
Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України
Сьогодні 21:09 510
Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України
Сьогодні 19:10 270
Визначився склад жіночої збірної України на новий сезон
Сьогодні 17:54 737
Розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України
Сьогодні 16:23 3137 1
Шахтар — Олімпік: пряма онлайн-трансляція донецького дербі
Сьогодні 15:53 2139
Світоліна вразила звабливими фотографіями із відпочинку. ФОТО
Сьогодні 15:14 2902
Інгулець — Маріуполь: пряма онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 15:07 618
Минай — Динамо: пряма онлайн-трансляція Кубка України
Сьогодні 15:04 2760
Гірник - ФК Львів: пряма онлайн-трансляція матчу Кубка України
Сьогодні 14:04 740
Навколо спорту
Блоги
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 12:18 1555
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 23:53 1505
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:02 633
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 12:04 781
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 11:47 546
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:51 Футбол Зоря здолала Десну в серії пенальті та вийшла в чвертьфінал Кубку 188
22:24 Футбол Сівасспор вилетів з Кубку Туреччини через автогол Рибалки. ВІДЕО 192
22:10 Футбол Карпати мінімально виграли Чергащину Академію та вийшли у наступний раунд Кубку України 288 1
21:39 Футбол Моурінью виправдали за лайку на камеру 166
21:26 Футбол Неймару загрожує 6 років в'язниці 326
21:18 Футбол Венгер: Скоро повернуся до роботи, але навряд чи це буде команда АПЛ 188
21:09 Футбол Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України 510
20:52 Біатлон UA:Перший буде транслювати біатлон в Україні 453
20:41 Футбол Челсі спробує підписати у січні півзахисника Мілана 295
20:32 Футбол Ворскла виграла в Чорноморця та вийшла до чвертьфіналу Кубку України. ВІДЕО 251
20:16 Футбол Жахливі кадри аварії гвинтокрилу господаря Лестера. ВІДЕО 504
19:54 Футбол Під час матчу Кубку України на поле кинули вибухові пакети. ВІДЕО 556
19:42 Теніс Стаховський пройшов у наступне коло турніру в Німеччині 457
19:25 Біатлон Збірна України з біатлону відправиться на ще один збір перед стартом сезону 456
19:10 Футбол Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України 270
18:53 Футбол Моурінью сказав керівництву МЮ кого хоче придбати взимку 991
18:30 Футбол Чемпіон світу 2006-го року засуджений до 2 років в'язниці 686
18:18 Бокс Ломаченко назвав топ-5 найкращих боксерів світу 489
17:54 Біатлон Визначився склад жіночої збірної України на новий сезон 737
17:42 Футбол Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України 1077
17:24 Бокс Джошуа не збирається битися з Усиком у наступному році 335
16:56 Футбол Мессі повернувся до тренувань після травми. ФОТО 478
16:45 Футбол Тоттенгем відкрив найбільший у Європі клубний магазин. ФОТО 411
16:23 Футбол Розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України 3137 1
15:53 Футбол Шахтар — Олімпік: пряма онлайн-трансляція донецького дербі 2139

Зоря здолала Десну в серії пенальті та вийшла в чвертьфінал Кубку

Сьогодні 22:51 188 0
Зоря здолала Десну в серії пенальті та вийшла в чвертьфінал Кубку

Зоря переграла Десну в серії пенальті в рамках 1/8 Кубку України.

Наприкінці першого тайму Десна вийшла вперед.

Актуально: Розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України.

Чернігівці утримували рахунок майже весь матч, однак за п'ять хвилин до кінця матчу Зоря зрівняла рахунок та перевела матч у овертайми.

Нічийний рахунок протримався до 120-ї хвилини, а у серії пенальті сильнішими опинилися гравці Зорі.

Десна – Зоря 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:5

Голи:1:0 – 37 Безбородько, 1:1 – 84 Ледньов

Серія пенальті 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5

Нагадаємо, Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України.

Також, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.

Читайте: Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()