Зоря здолала Десну в серії пенальті та вийшла в чвертьфінал Кубку

Зоря переграла Десну в серії пенальті в рамках 1/8 Кубку України.
Наприкінці першого тайму Десна вийшла вперед.
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Чернігівці утримували рахунок майже весь матч, однак за п'ять хвилин до кінця матчу Зоря зрівняла рахунок та перевела матч у овертайми.
Нічийний рахунок протримався до 120-ї хвилини, а у серії пенальті сильнішими опинилися гравці Зорі.
Десна – Зоря 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:5
Голи:1:0 – 37 Безбородько, 1:1 – 84 Ледньов
Серія пенальті 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5
Нагадаємо, Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України.
Також, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.
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Джерело - Чемпіон.