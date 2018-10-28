Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч заврешено, Барселона прогнозовано знищила Реал і тепер залишилося лише чекати, коли Перес оголосить про звільнення Лопетегі.

90' 2 хвилини додає арбітр до основного часу. Барселона продовжує створює гостроту, немає сенсу дивитися на побиття Реалу.

87' ГОООООЛ! Реал повністью знищений. Відаль забиває. Прорвався по лівому флангу Дембеле і подав у центр штрафного, Відаль без проблем замкнув подачу від француза.

87' Спокійно контролюють м'яч футболісти Барселони, не поспішають вперед, а їм і не особливо потрібно.

86' І остання заміна у складі каталонської Барселони, межі футбольного поля покинув Артур, а замість нього з'явився Відаль на останні хвилини.

85' Реал контролює м'яч, але жодних просувань до воріт суперника немає.

83' ГООООООЛ! Суарес оформлує хет-трик, неймовірний перформанс від уругвайця. Рамос один залишався в обороні, намагався прийняти м'яч на груди, але його тут же перехопив Сержи Роберто і віддав ідеальну передачу на Суареса, уругваєць без проблем переграв Куртуа.

81' Зі сльозами на очах покидає поле Марсело, замість нього виходить центральний нападник Маріано Діас.

80' Марсело происть заміну, дуже важкий момент для гравця Реала.

79' Трохи більше 93-ох тисяч вболівальників прийшло підтримати рідну команду на Кам Ноу.

78' Контролює м'яч Барселона, не вдається Реалу створити щось небезпечне. Ніби ми знову повернулися у перший тайм.

77' Заміна в Реала. Замість Гарета Бейла на поле виходить Марко Асенсіо.

76' Жовта картка для Луїса Суареса, жорсткий фол проти Начо.

75' ГОООООЛ! Суарес оформлює дубль. Сержи Роберто подав м'яч у центр штарфного, Луїс Суарес дуже вдало підставив голову і пробив у дальній кут воріт.

74' А тим часом Барселона проводить другу заміну. Замість Коутіньйо виходить Усман Дембеле.

73' Марко Асенсио і Маріано Діас активно розминаються в зоні для розминки мадридського Реала, можливо, зовсім скоро ми побачимо цих гравців на полі.

72' Подавав Марсело в штрафний майданчик, але м'яч опинився в руках тер Штегена.

71' Двадцять хвилин до кінця основного часу! Футболісти Реала продовжують шукати свої шанси в нападі, але каталонці стали діяти ще більш обережніше.

70' Перша заміна в складі каталонської Барселони, Рафінья покинув межі поля, а замість нього з'явився Семеду.

69' Небезпечний момент створює Реал. Бензема зараз в притул практично завдав удар по воротах після кросу в штрафний майданчик з флангу, але влучити йому в площину воріт не вдалося - вище.

68' Пішла подача в центр штрафного майданчика, але Куртуа без проблем забрав м'яч у руки.

67' Черговий кутовий заробляє Барселона, Коутіньйо біля м'яча.

66' Проводили затяжну атаку гравці Барси, але все ж таки сфолив Рафінья проти Кроса.

65' Пробивав Альба з-під Рамоса, але влучив у капітана Реала, буде кутовий.

64' Рівна гра у другому таймі, і одна і інша команда мали шанси шанси забити, але поки щастить обом.

62' Гольовий момент створює Барселона. Чудова атака вийшла у "блаугранас", класний закид у штрафну площу, потім пішла передача на Суареса, який з лінії воротарського потужно пробив у падінні, але влучив у стійку.

60' Барселона проводить затяжну позиційну атаку, але поки не вдається створити гострий момент.

58' Заробили кутовий гравці Реала, але не вдалося влучити по воротам після подачі з кута поля.

57' Стійка! Заграли гості, тепер уже вони володіють ініціативою! Шикарна атака закінчилася потужним ударом Модріча з 10 метрів, але м'яч влучив у каркас воріт!

56' Бейл скинув м'яч на Бензема, Карім в дотик вирішив пробити потужно, але влучив у захисника, який розташувався на лінії воротарського.

55' Бензема знайшов у штрафному майданчику Бейла, але ось Гарет вкрай невдало розпорядився цим м'ячем, спробував він з розвороту пробити, але кут був дуже гострий, та й захисник йому заважав.

54' Гарет Бейл був попереджений жовтою карткою, втратив він м'яч в центрі поля, і потім пішов активно його відбирати, але вдарив суперника по ногах.

53' Подавала Барселона з кутового, але Куртуа вийшов з воріт і без проблем забрав м'яч у руки.

52' Відразу активізувалася Барселона після пропущеного голу.

50' ГОООООООЛ! Марсело зрівнює рахунок. Відбулася атака з правого флангу. Затяжну атаку провели футболісти Реала через правий фланг, м'яч отримав Васкес на краю штрафного, увірвався і прострілив сильно на дальню штангу, там був Марсело, який прийняв м'яч на груди, уклав захисника Барселони на спину, а потім пробив в кут, воротар не встиг зреагувати.

49' Притислись каталонці до своїх воріт, грають на рахунок "блаугранас".

48' Реал володіє м'ячем на початку другої половини, однак досить повільно просуваються вперед "вершкові".

47' Заміна в перерві була проведена в складі мадридського Реала, межі футбольного поля покинув Варан, а замість нього з'явився Васкес.

46' Другий тайм розпочинається, Барселона розігрує м'яч з центра поля.

Завершилася перша половина гри, дуже насичений тайм, Барселона незважаючи на втрату Мессі повністью домінує не залишаючи жодного шансу Реалу.

45' Непогана подача, але вибили гравці Реала м'яч і відразу вийшли у контратаку, але Суарес не зміг віддати останній пас.

45' Небезпечний штрафний удар заробляє Іско біля воріт Барселони.

44' Намагався Крос дальнім пасом вивести Бейла на ударну позицію, але невдало валієць обробив м'яч.

43' М'яка подача від Рафіньї, але Варан вибив м'яч головою подалі від воріт.

42' Іско сфолив у центрі поля проти Рафіньї, готується Барселона виконати штрафний удар.

41' Знову Барселона забрала м'яч під свій контроль, Реал намагається активно пресингувати, але невдало.

39' Друга жовта у матчі, Начо побачив перед собою "гірчичник".

38' Чергова невдала атака від Реала. Бензема протягнув м'яч по лівому флангу, віддав у центр на Бейла, але того з'їли захисники Барселони.

37' Ракітич отримав жовту картку за фол проти Кроса.

36' Після другого забитого голу трохи пасивніше стала грати Барселона.

35' Небезпечний штрафний заробив Бейл, подавав Марсело, але занадто низько, відбивається Барса.

34' Заволодів Реал ініціативою наприкінці тайму, але не вдається створити щось небезпечне "вершковим".

33' Відбувся розіграш, але в підсумку Куртуа забрав м'яч у руки.

32' Кутовий заробляє Барселона.

31' Барселона проводить неймовірний тайм. Жодних шансів не залишають Реалу в цьому матчі.

30' ГООООООЛ! 2:0 Суарес реалізовує удар з 11-метрової позначки.

29' Пенальті назначає арбітр!

28' Сумнівний момент. Підштофхнув Варан Суареса в штрафному майданчику, суддя переглядає повтор.

27' Ще один дальній удар від Реалу. Тепер Рамос спробував пробити по воротах, але це не важка робота для тер Штегена.

26' Заспівали зараз трибуни Гімн Барселони, шикарна підтримка у господарів в цьому матчі, і каталонці намагаються радувати вболівальників хорошою грою.

25' Штовхають Бейла в центрі поля. Штрафний для гостей.

24' Продовжує Барселона володіти ініціативою, тільки Реал отримує м'яч відразу йдуть у пресинг усі гравці "блаугранас".

22' Іско отримав м'яч у штрафному майданчику Барселони, спробував низом пробити в дальній кут, але його постріл був заблокований захисником.

21' Кульки з'явилися на футбольному полі, але суддя не став зупиняти гру, поки вони не заважають футболістам.

20' Небезпечний момент в Барселони. М'яч отримав Артур і шикарно пробив під поперечину - Куртуа в неймовірному стрибку врятував свою команду.

18' Дуже розгублено виглядають футболісти мадридського Реала, нічого не виходить у них попереду, лише зрідка м'яч доходить на Бейла, який постійно намагається загострювати ситуацію за допомогою дальніх ударів.

16' Відповідь від Реала, провалилися в обороні господарі, м'яч отримав Гарет Бейл і з дальньої дистанції пробив низом по воротах - Тер Штеген впевнено впорався з цією загрозою.

14' Продовжує Барса контролювати м'яч, притислися до своїх воріт "вершкові", повна домінація "блаугранас".

13' Досить легко контролює матч Барселона, не вдається нічого створити Реалу на початку матчу.

11' ГОООООООЛ! Барселона виходить вперед. По флангу втік Альба від захисників Реалу, прострілив у центр на набігаючого Коутіньйо і той без проблем забив у порожні ворота.

10' За рахунок хорошої гри Бейла на лівому фланзі вдалося гравцям Реала провести атаку, Гарет прострілив уздовж воріт низом на Бензема, який пробив дуже потужно і дуже неточно.

8' Рамос нагадав нам про себе, зараз він зіграв дуже і дуже грубо в центральному колі, вдарив суперника по ногах ззаду, обійшлося без картки для капітана Реала. Нагадаю Вам, що Рамос 6 разів був видалений з "класіко".

6' Ще одна атака від Барселони, знову м'яч на лівому фланзі отримав Коутиньо і спробував закинути на дальню штангу, там був абсолютно один Суарес, але дуже грамотно на виході зіграв Куртуа.

5' Передача з глибини поля послідувала на Бензема, але ось Піке не дозволив форварду Реала дістатися до м'яча, дуже грамотно він поставив корпус.

4' На перших хвилинах матчу гравці Реала ніяк не можуть зачепитися за м'яч, дуже здорово почали каталонці, і на правах господарів поля вони намагаються захопити ініціативу.

3' Швидку атаку розігнали каталонці через лівий фланг, м'яч отримав Коутиньо, мав вільний простір, але виконав вкрай невдалий навіс в центр штрафного майданчика.

1' Стартовий свисток вже пролунав! З центрального кола почали футболісти Реала під гучний свист уболівальників.

Продемонстрували нам Ліонеля Мессі зі своїм сином на трибунах, як вболівальник виступає Лео у цьому Ель Класіко.

Команди вже вийшли на поле, зовсім скоро матч розпочнеться.

Дивіться найкращі голи Ель Класіко на Камп Ноу.

Читайте, легенди Ель Класіко: Ікер Касільяс.

Нагадаємо, легенди Ель Класіко: Йохан Кройф.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 28-го жовтня Барселона прийме Реал в рамках 10-го туру Ла-Ліги.

Матч розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас трансляцію починаючи з 17:00.

Нагадаємо, ви можете дивитися Ель Класіко онлайн на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.