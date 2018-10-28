Легенди Ель Класіко: Йохан Кройф. ВІДЕО

Легендарний Йохан Кройф приніс у футбол багато нововведень, але попри всі тренерські досягнення, його полюбили за неймовірну гру у футбол.

Будучи футболістом Барселони, Кройф провів чимало матчів у легендарному Класіко.

До вашої уваги дебютне Ель Класіко Кройфа, у якому йому вдалося забити гол:

Нагадаємо, легендарні 5:0, як Барселона та Реал трощили одне одного.

Джерело - Чемпіон.

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