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Легенди Ель Класіко: Йохан Кройф. ВІДЕО

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Легенди Ель Класіко: Йохан Кройф. ВІДЕО

Легендарний Йохан Кройф приніс у футбол багато нововведень, але попри всі тренерські досягнення, його полюбили за неймовірну гру у футбол.

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Будучи футболістом Барселони, Кройф провів чимало матчів у легендарному Класіко.

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До вашої уваги дебютне Ель Класіко Кройфа, у якому йому вдалося забити гол:

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Джерело - Чемпіон.

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