Легенди Ель Класіко: Ікер Касільяс. ВІДЕО

Ікер Касільяс став іконою мадридського Реалу та одним з найкращих голкіперів за всю історію футболу.

За свою кар'єру Касільяс зіграв чимало класичних протистоянь, у яких не раз ставав ключовим гравцем матчу.

До вашої уваги один з найкращих матчів Касільяса на Камп Ноу:

Нагадаємо, легендарні 5:0, як Барселона та Реал трощили одне одного.

Джерело - Чемпіон.

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