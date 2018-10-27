Барселона - Реал: анонс та прогноз Ель Класіко

Барселона - Реал

Ла-Ліга, 10 тур

Камп Ноу, Барселона, 28 жовтня 17:15

Арбітр: Санчес Мартінес

У матчі 10-го туру Ла-Ліги весь світ буде прикутий до екранів телевізорів, адже на поле Камп Ноу вийде Барселона та їх заклятий суперник мадридський Реал.

Зараз Реал переживає не найкращі часи, після відходу Роналду та Зідана в команди розпочався спад.

Мадрид невдало провів стартовий відрізок нового сезону Ла Ліги, і оновив власний антирекорд, у який дуже важко повірити.

Барселона попри втрату головної зірки Ліонеля Мессі не втрачає малюнка гри.

Навіть без Мессі каталонці без проблем виграли Інтер і тепер готуються розбити Реал.

Шансів у Барселони тут набагато більше, по-перше, через слабкість Реалу, по-друге, через фактор домашнього поєдинку.

Каталонці спроможні повторити легендарний матч сезону 2009/10, завадити цьому може лише нереальна самовіддача від гравців "галактікос".

Прогноз Чемпіона: 3:1 на користь Барселони.

Букмекери також вважають Барселону одноосібним фаворитом у Ель Класіко.

Орієнтовні склади на матч:

Барселона: Тер Штеген - Ленгле, Піке, Семеду, Альба, Ракітич, Бускетс, Артур, Рафінья, Суарес, Коутіньйо.

Реал: Куртуа - Марсело, Варан, Рамос, Одріосола, Каземіро, Кроос, Себальос, Іско, Бейл, Бензема.С

Слова:

Хулен Лопетегі: "Емоційний аспект важливий з точки зору підходу до таких ігор, як Ель Класіко. У таких матчах є дрібні деталі, в яких не можна допускати помилки. Я на 100% віддаюся своїй роботі, допомагаючи своїй команді здобути позитивний результат. Це моя робота, будучи головним тренером".

Ернесто Вальверде: "Класіко є особливим поєдинком серед інших матчів сезону, - сказав Вальверде. - Особлива атмосфера і особливі емоції надають поєдинкам проти Реалу особливий статус. І при цьому не важливо, в якому стані перебуває наш суперник. Мені здається, що поранений Реал небезпечний подвійно, тому я швидше б вважав за краще грати проти Реала, у якого все в порядку".

Джерело - Чемпіон.