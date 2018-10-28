Найкращі голи Ель Класіко на Камп Ноу. ВІДЕО

Камп Ноу - це одна з найлегендарніших футбольних арен в історії.

Майже 100 тисяч глядачів спостерігали за неймовірними протистояннями між Барселоною та Реалом.

Тільки в Ель Класіко на Камп Ноу Бензема може забити ударом через себе.

Тільки тут "галактікос" на чолі з Роналдо засмучували несамовитий натовп.

До вашої уваги найкращі голи на Камп Ноу, забиті у видовищному Ель Класіко:

Нагадаємо, легендарні 5:0, як Барселона та Реал трощили одне одного.

Також, Барселона - Реал: анонс та прогноз Ель Класіко.

Джерело - Чемпіон.

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