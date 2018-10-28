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Ель Класіко. Барселона - Реал: 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 17:50 3553 1
Ель Класіко. Барселона - Реал: 1:0. ОНЛАЙН

44' Намагався Крос дальнім пасом вивести Бейла на ударну позицію, але невдало валієць обробив м'яч.

43' М'яка подача від Рафіньї, але Варан вибив м'яч головою подалі від воріт.

42' Іско сфолив у центрі поля проти Рафіньї, готується Барселона виконати штрафний удар.

41' Знову Барселона забрала м'яч під свій контроль, Реал намагається активно пресингувати, але невдало.

39' Друга жовта у матчі, Начо побачив перед собою "гірчичник".

38' Чергова невдала атака від Реала. Бензема протягнув м'яч по лівому флангу, віддав у центр на Бейла, але того з'їли захисники Барселони.

37' Ракітич отримав жовту картку за фол проти Кроса.

36' Після другого забитого голу трохи пасивніше стала грати Барселона.

35' Небезпечний штрафний заробив Бейл, подавав Марсело, але занадто низько, відбивається Барса.

34' Заволодів Реал ініціативою наприкінці тайму, але не вдається створити щось небезпечне "вершковим".

33' Відбувся розіграш, але в підсумку Куртуа забрав м'яч у руки.

32' Кутовий заробляє Барселона.

31' Барселона проводить неймовірний тайм. Жодних шансів не залишають Реалу в цьому матчі.

30' ГООООООЛ! 2:0 Суарес реалізовує удар з 11-метрової позначки.

29' Пенальті назначає арбітр!

28' Сумнівний момент. Підштофхнув Варан Суареса в штрафному майданчику, суддя переглядає повтор.

27' Ще один дальній удар від Реалу. Тепер Рамос спробував пробити по воротах, але це не важка робота для тер Штегена.

26' Заспівали зараз трибуни Гімн Барселони, шикарна підтримка у господарів в цьому матчі, і каталонці намагаються радувати вболівальників хорошою грою.

25' Штовхають Бейла в центрі поля. Штрафний для гостей.

24' Продовжує Барселона володіти ініціативою, тільки Реал отримує м'яч відразу йдуть у пресинг усі гравці "блаугранас".

22' Іско отримав м'яч у штрафному майданчику Барселони, спробував низом пробити в дальній кут, але його постріл був заблокований захисником.

21' Кульки з'явилися на футбольному полі, але суддя не став зупиняти гру, поки вони не заважають футболістам.

20' Небезпечний момент в Барселони. М'яч отримав Артур і шикарно пробив під поперечину - Куртуа в неймовірному стрибку врятував свою команду.

18' Дуже розгублено виглядають футболісти мадридського Реала, нічого не виходить у них попереду, лише зрідка м'яч доходить на Бейла, який постійно намагається загострювати ситуацію за допомогою дальніх ударів.

16' Відповідь від Реала, провалилися в обороні господарі, м'яч отримав Гарет Бейл і з дальньої дистанції пробив низом по воротах - Тер Штеген впевнено впорався з цією загрозою.

14' Продовжує Барса контролювати м'яч, притислися до своїх воріт "вершкові", повна домінація "блаугранас".

13' Досить легко контролює матч Барселона, не вдається нічого створити Реалу на початку матчу.

11' ГОООООООЛ! Барселона виходить вперед. По флангу втік Альба від захисників Реалу, прострілив у центр на набігаючого Коутіньйо і той без проблем забив у порожні ворота.

10' За рахунок хорошої гри Бейла на лівому фланзі вдалося гравцям Реала провести атаку, Гарет прострілив уздовж воріт низом на Бензема, який пробив дуже потужно і дуже неточно.

8' Рамос нагадав нам про себе, зараз він зіграв дуже і дуже грубо в центральному колі, вдарив суперника по ногах ззаду, обійшлося без картки для капітана Реала. Нагадаю Вам, що Рамос 6 разів був видалений з "класіко".

6' Ще одна атака від Барселони, знову м'яч на лівому фланзі отримав Коутиньо і спробував закинути на дальню штангу, там був абсолютно один Суарес, але дуже грамотно на виході зіграв Куртуа.

5' Передача з глибини поля послідувала на Бензема, але ось Піке не дозволив форварду Реала дістатися до м'яча, дуже грамотно він поставив корпус.

4' На перших хвилинах матчу гравці Реала ніяк не можуть зачепитися за м'яч, дуже здорово почали каталонці, і на правах господарів поля вони намагаються захопити ініціативу.

3' Швидку атаку розігнали каталонці через лівий фланг, м'яч отримав Коутиньо, мав вільний простір, але виконав вкрай невдалий навіс в центр штрафного майданчика.

1' Стартовий свисток вже пролунав! З центрального кола почали футболісти Реала під гучний свист уболівальників.

Продемонстрували нам Ліонеля Мессі зі своїм сином на трибунах, як вболівальник виступає Лео у цьому Ель Класіко.

Команди вже вийшли на поле, зовсім скоро матч розпочнеться.

Дивіться найкращі голи Ель Класіко на Камп Ноу. 

Читайте, легенди Ель Класіко: Ікер Касільяс.

Нагадаємо, легенди Ель Класіко: Йохан Кройф.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 28-го жовтня Барселона прийме Реал в рамках 10-го туру Ла-Ліги.

Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію.

Матч розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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Чемпіон проведе для вас трансляцію починаючи з 17:00.

Нагадаємо, ви можете дивитися Ель Класіко онлайн на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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