Мій профіль

Світоліна - Бертенс: пряма трансляція півфіналу WTA Finals

Сьогодні 10:40 1937
Ель Класіко, Манчестер у гостях в Евертона: топ-матчі вікенду
Сьогодні 08:28 513
Світоліна зіграє в історичному півфіналі проти Бертенс
Сьогодні 08:04 608
Світоліна - Бертенс: букмекери визначили фаворита
Сьогодні 07:50 971
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Вчора 22:58 1107
Беленюк - у фіналі чемпіонату світу
Вчора 20:29 1198
Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі Підсумкового турніру WTA
Вчора 17:10 1540
Кербер — Стівенс: пряма онлайн-трансляція
Вчора 14:28 961
Україна втратила сходинку в рейтингу асоціацій УЄФА
Вчора 13:49 1987
Кербер — Стівенс: анонс гри
Вчора 13:28 506
Навколо спорту
Блоги
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA Андрій Твердохліб
Вчора 22:58 1107
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 07:00 992
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 18:31 2642
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 11:29 1883
Першому клубу в історії футболу виповнився 161 рік. ВІДЕО
Першому клубу в історії футболу виповнився 161 рік. ВІДЕО Максим Буйдин
24.10.2018 15:30 1954 2
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы Андрій Твердохліб
22.10.2018 14:37 1690
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 14:05 5411
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 10:10 1427
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:46 1588
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:14 831
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:40 Теніс Світоліна - Бертенс: пряма трансляція півфіналу WTA Finals 1937
10:29 Футбол Олімпік підписав екс-форварда збірної України 148
10:15 Футбол Копа Америка відбуватиметься у один рік з Євро 131
09:58 Футбол Маліновський мав пропозицію з Іспанії 431
09:44 Бокс Дерев’янченко та Джейкобс зійшлися в дуелі поглядів. ВІДЕО 285
09:31 Футбол Десна - Маріуполь: де дивитися матч УПЛ 177
09:16 Футбол Гармаш повторив досягнення Шевченка 373
08:28 Футбол Ель Класіко, Манчестер у гостях в Евертона: топ-матчі вікенду 513
08:04 Теніс Світоліна зіграє в історичному півфіналі проти Бертенс 608
07:50 Теніс Світоліна - Бертенс: букмекери визначили фаворита 971
26 Жовтня 2018
23:44 Баскетбол Київ-Баскет переміг на виїзді Дніпро в чемпіонаті баскетбольної Суперліги 337
23:23 Теніс Півфінал Світоліна - Бертенс покаже український телеканал 1214
23:15 Футбол Патрік Клюйверт: Джастін хоче грати за Барселону 359
22:58 Блог Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA 1107
22:54 Футбол Алієв: Якщо Тайсон і Марлос не вийдуть, то у Динамо будуть шанси 581
22:35 Бокс Дерев'янченко і Джейкобс пройшли процедуру зважування. ВІДЕО 422
22:15 Футбол ФІФА визнала російський чемпіонат світу найкращим в історії 1031 1
21:52 Футбол Бойко вибачився за пропущений гол. ФОТО 651
21:32 Боротьба Теміров завоював четверту медаль для України на чемпіонаті світу 406
21:11 Теніс Світоліна зіграє першою. Розклад півфіналів Підсумкового турніру WTA 841
20:57 ММА Аскрен кинув виклик Нурмагомедову 339
20:29 Боротьба Беленюк - у фіналі чемпіонату світу 1198
20:10 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали американського захисника. ВІДЕО 387
19:50 Футбол УЄФА назвав найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів. ВІДЕО 1515
19:47 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 93675

Ель Класіко, Манчестер у гостях в Евертона: топ-матчі вікенду

Сьогодні 08:28 513 0
Ель Класіко, Манчестер у гостях в Евертона: топ-матчі вікенду

В європейських чемпіонатах знову не обійдеться без топових поєдинків. Ми підготували найцікавіші з них. Бо їх дійсно не можливо пропустити.

Іспанська Ла-Ліга

 10-й тур

 28 жовтня 

 17:15

Трансляція MEGOGO

Барселона - Реал Мадрид

Поєдинок на який чекають всі. Це як ще один фінал Ліги чемпіонів. Тут битва за чемпіонство, найсильніші тренери, найзірковіші гравці. 

Але цього року щось пішло не так.

І якщо Барса в попередньому турі зуміла видертись на вершину чемпіонату, то "вершкові" не потрапляють навіть у зону єврокубків.

Ель Класіко останніх років - це битва двох футбольних титанів Мессі-Роналду. Але не цього разу. Португалець феєрить вже в іншому чемпіонаті, а Ліонель отримав травму в матчі з Севільєю. Вперше за 11 років це протистояння відбудеться без його головних зірок.

Обидві команди підходять не в найліпшому стані до цього поєдинку, але, можливо, саме успішний результат в такому матчі стане необхідною терапією. 

Англійська Прем'єр-Ліга

10-й тур

28 жовтня

18:00

Трансляція - Футбол 2

Манчестер Юнайтед - Евертон

"Амбіції Евертона схожі на наші",- сказав перед матчем наставник дияволів Жозе Моурінью. І дилячись на турнірну таблицю дійсно, команди знаходяться поряд. Але дуже далеко від лідерів.

На думку букмекерів фаворитом є МЮ, та і Евертон перемагав на виїзді у червоних ще 5 років тому. Але команда "особливого" цього сезону вже показувала, що контори переоцінюють її можливості. 

Італійська Серія А

10-й тур

28 жовтня

21:30

Трансляція Футбол 2

Наполі - Рома

Якщо не дивитися в турнірну таблицю Серії А, то матч неймовірно цікавий за своєю вивіскою.

Напередодні команди успішно відіграли поєдинки в Лізі чемпіонів. 

Наполі лише на останніх хвилинах втратило перемогу над ПСЖ. А вовки розбили московський ЦСКА. Тому команди в хорошому настрої піходять до центрального матчу туру в італійському чемпіонаті.

Французька Ліга 1

 11- й тур

 28 жовтня

 22:00

 Трансляція MEGOGO

ПСЖ - Марсель

Парижани в цьому чемпіонаті йдуть без поразок. Більше того Неймар і компанія, ще не втратили жодного очка.

Тим цікавіше буде спостерігати за цим протистоянням. До речі, рівно рік тому Марсель таки відібрав очки у ПСЖ зігравши 0:0.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()