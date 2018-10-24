ПСЖ врятувався від поразки у грі з Наполі. Інші матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів

ПСЖ врятувався від домашньої поразки в матчі проти Наполі в рамках 3-го туру Ліги Чемпіонів.
ПСЖ – Наполи 2:2 (0:1, 2:1)
Голи: 0:1 - 29 Лоренцо Інсіньє, 1:1 - 61, автогол Маріу Руй, 1:2 - 77 Мертенс, 2:2 - 90 Ді Марія
Боруссія Д – Атлетіко 4:0 (1:0, 3:0)
Голи: 1:0 - 38 Вітсель, 2:0 - 73 Геррейро, 3:0 - 83 Санчо, 4:0 - 89 Геррейро
Ліверпуль – Црвена Звезда 4:0 (2:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 20 Фірміно, 2:0 - 45 Салах, 3: 0 - 51, пенальті Салах, 4:0 - 80 Мане
Барселона – Інтер 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 32 Рафінья, 2:0 - 83 Альба
Локомотив – Порту 1:3 (1:2, 0:1)
Голи: 0:1 - 26, пенальті Марега, 0:2 - 35 Еррера, 1:2 - 38 Олексій Міранчук, 1:3 - 47 Корона
Галатасарай – Шальке 0:0 (0:0, 0:0)
Нагадаємо, Брюгге вирвало нічию в Монако, ПСВ врятувався у матчі з Тоттенгемом.
Джерело - Чемпіон.