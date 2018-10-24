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ПСЖ врятувався від поразки у грі з Наполі. Інші матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів

Вчора 23:55 132 0
ПСЖ врятувався від поразки у грі з Наполі. Інші матчі 3-го туру Ліги Чемпіонів

ПСЖ врятувався від домашньої поразки в матчі проти Наполі в рамках 3-го туру Ліги Чемпіонів.

ПСЖ  – Наполи  2:2 (0:1, 2:1)

Голи: 0:1 - 29 Лоренцо Інсіньє, 1:1 - 61, автогол Маріу Руй, 1:2 - 77 Мертенс, 2:2 - 90 Ді Марія

Боруссія Д  – Атлетіко  4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 38 Вітсель, 2:0 - 73 Геррейро, 3:0 - 83 Санчо, 4:0 - 89 Геррейро

Ліверпуль  – Црвена Звезда  4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 20 Фірміно, 2:0 - 45 Салах, 3: 0 - 51, пенальті Салах, 4:0 - 80 Мане

Барселона  – Інтер  2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 32 Рафінья, 2:0 - 83 Альба

Локомотив  – Порту 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: 0:1 - 26, пенальті Марега, 0:2 - 35 Еррера, 1:2 - 38 Олексій Міранчук, 1:3 - 47 Корона

Галатасарай  – Шальке 0:0 (0:0, 0:0)

Нагадаємо, Брюгге вирвало нічию в Монако, ПСВ врятувався у матчі з Тоттенгемом.

Джерело - Чемпіон.

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