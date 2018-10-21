Ель Класіко вперше за 11 років відбудеться без головних зірок

Мій профіль

Світоліна - Квітова - пряма онлайн-трансляція

Сьогодні 11:32 507
У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО
Сьогодні 09:43 443
Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки
Сьогодні 08:48 1245
Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО
Вчора 18:52 1579
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
Вчора 17:47 1706
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
Вчора 16:35 1465
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО
Вчора 16:12 856
Маріуполь обіграв Зорю в чемпіонаті України
Вчора 16:06 595
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 15:36 9185
Yastremska Run - розіграш за який українці аплодувала вся арена. ВІДЕО
Вчора 10:20 2628
Навколо спорту
Блоги
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО Максим Буйдин
18.10.2018 20:27 1148
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО Андрій Твердохліб
18.10.2018 12:21 1446
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
18.10.2018 10:44 393
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 17:51 4952
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4669
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1073 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 923
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4186
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3415
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 22:41 8068
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:33 Футбол Ель Класіко вперше за 11 років відбудеться без головних зірок 91
11:32 Теніс Світоліна - Квітова - пряма онлайн-трансляція 507
11:18 Футбол Експерт телеканалу Футбол: На Динамо нецікаво дивитися 329 1
10:59 Баскетбол Лейкерс програли другий матч поспіль без Михайлюка. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО 261 1
10:44 Футбол Травма Ярмоленка - все серйозно, стали відомі подробиці 821
10:31 Футбол Команда Реброва зазнала першої поразки в сезоні 578
10:00 Футбол ПСЖ не помічає суперників у Лізі 1, чергова жертва - Ам'єн. ВІДЕО 354
09:43 Футбол У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО 443
09:30 Теніс Букмекери не вірять у Світоліну в матчі Підсумкового турніру проти Квітової 314
09:10 Футбол Барселона перемогла Севілью у матчі лідерів Ла-Ліги. ВІДЕО 435
08:48 Теніс Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки 1245
20 Жовтня 2018
23:47 Футбол Барселона перемогла Севілью та захопила лідерство у Ла-Лізі 552
23:30 Футбол Наполі розгромив Удінезе та наблизився до Ювентуса 530
23:18 Футбол Моурінью розповів про сутичку з тренером Челсі. ВІДЕО 591
22:47 Футбол Мессі травмувався у матчі з Севільєю 663
22:35 Бокс Усик покликав фанів на бій з Белью до кінотеатрів. ВІДЕО 528
22:18 Бокс Ломаченко: Бій Хабіба та Флойда це неповага до боксерів. ВІДЕО 1361
22:13 Футбол Як Роналду став автором новго суперрекорду. ВІДЕО 1405
21:57 Футбол Гол Роналду не допоміг Ювентусу здолати Дженоа 983
21:43 Футбол Салах приніс Ліверпулю перемогу над Гаддерсфілдом. ВІДЕО 471
21:30 Навколо спорту Світоліна затьмарила всіх на червоній доріжці в Сингапурі. ФОТО 3983 2
21:29 Футбол Шальке без Коноплянки програв Вердеру 446
21:18 Футбол Сачко: Нічийний результат був би справедливим 419
20:57 Футбол Хацкевич: У Динамо є проблеми в атаці 1035
20:40 Футбол Тренер Вест Гема розповів про травму Ярмоленка 1949

Ель Класіко вперше за 11 років відбудеться без головних зірок

Сьогодні 11:33 91 0
Ель Класіко вперше за 11 років відбудеться без головних зірок

Наступної неділі в чемпіонаті Іспанії відбудеться головний матч першого кола - Барселона прийме вдома Реал.

Довгий час це було не тільки протистояння двох головних клубів Іспанії, але і ще їх лідерів, які уособлювали собою Ла-Лігу - Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

Проте 28 жовтня відбудеться Ель Класико в якому не гратимуть ні Мессі, ні Роналду. Португалець вже покинув Реал, а Мессі зламав руку, тому пропустить орієнтовно три тижні.

В останній раз такий матч відбувся майже 11 років тому, 23 грудня 2007 року. Роналду тоді був ще гравцем МЮ, а Мессі не грав через травму.

Нагадаємо, Барселона перемогла Севілью у матчі лідерів Прімери.

Також, у матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв Леванте

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()