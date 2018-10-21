Ель Класіко вперше за 11 років відбудеться без головних зірок

Наступної неділі в чемпіонаті Іспанії відбудеться головний матч першого кола - Барселона прийме вдома Реал.

Довгий час це було не тільки протистояння двох головних клубів Іспанії, але і ще їх лідерів, які уособлювали собою Ла-Лігу - Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

Проте 28 жовтня відбудеться Ель Класико в якому не гратимуть ні Мессі, ні Роналду. Португалець вже покинув Реал, а Мессі зламав руку, тому пропустить орієнтовно три тижні.

В останній раз такий матч відбувся майже 11 років тому, 23 грудня 2007 року. Роналду тоді був ще гравцем МЮ, а Мессі не грав через травму.

Нагадаємо, Барселона перемогла Севілью у матчі лідерів Прімери.

Також, у матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв Леванте.

Джерело - Чемпіон.