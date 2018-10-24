Рома розгромила ЦСКА, Баварія тріумфувала в Афінах. Всі матчі дня в Лізі чемпіонів. ВІДЕООГЛЯД

23 жовтня в Європі відбулися матчі першого ігрового дня 3-го туру Ліги чемпіонів.

До вашої уваги результати всіх протистоянь.

АЕК - Баварія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Мартінес, 0:2 - 63 Левандовський

Янг Бойз - Валенсія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Бачуай, 1:1 55 пенальті, Оаро

Аякс - Бенфіка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Мазрауї

Реал - Вікторія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Бензема, 2:0 - 56 Марсело, 2:1 - 79 Грошовський

Рома - ЦСКА 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Джеко, 2:0 - 43 Джеко, 3:0 - 50 Ундер

Нагадаємо, Ювентус на виїзді мінімально переміг Манчестер Юнайтед й виграв третій поспіль поєдинок в турнірі.

Також, Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.