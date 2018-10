У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО

Капітан Барселони Ліонель Мессі пропустить 3 тижні через перелом руки.

Про це повідомляє офіційний Twitter команди.

Головна зірка "блаугранас" Ліонель Мессі невдало приземлився після зіткнення і зазнав травми руки.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo