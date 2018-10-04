Динамо не втримало перемогу над Яблонцем

У 2-му турі Ліги Європи Динамо розгубило перевагу у два голи над чеським Яблонцем.

Динамо вдало розпочало гру та повело у рахунку на 8-й хвилині. Віталій Буяльський відмінною дальньою передачею вивів один на один Миколу Морозюка, той зробив паузу та відпасував на Віктора Циганкова, який вразив ворота.

На 15-й хвилині кияни збили вдруге. Денис Гармаш перехопив м’яч на підступах до штрафного майданчика та потужно пробив у нижній кут воріт.

Яблонець скоротив відставання у рахунку на 33-й хвилині. Після кутового, впритул із ближньою від Дениса Бойка стійкою, м’яч у сітку відправив Давід Говорка.

Чехи зрівняли рахунок на 81-й хвилині. Йосип Півріч грубо помилився у середині поля. Яблонець організував швидку контратаку, яку голом завершив Міхал Травнік.

Ліга Європи

Група K

2-й тур

4 жовтня

Яблонець - Динамо 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 8 Циганков, 0:2 - 15 Гармаш, 1:2 - 33 Говорка, 2:2 - 81 Травнік

Яблонець: Груби, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лішка, Травнік, Хюбшманн, Поважанец, Масопуст (Кубіста, 86), Йовович (Соболь, 90), Храмоста (Ікаунієкс, 78).

Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Піваріч, Морозюк, Гармаш, Сидорчук, Циганков, Буяльський (Шепелєв, 79), Кендзьора, Бєсєдін.

Попередження: Голеш, 18; Морозюк, 53; Поважанец, 58; Буяльський, 79; Піваріч, 83.

Нагадаємо, у іншому матчі групи K Астана несподівано перемогла на своєму полі французький Ренн - 2:0.

Водночас, Ворскла впродовж усього матчу вигравала у Спортінга, але у підсумку програла 1:2.

Джерело - Чемпіон.