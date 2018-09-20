Французький Ренн переміг у матчі суперників Динамо в Лізі Європи

У першому турі Ліги Європи зустрічалися Ренн і Яблонець, суперники київського Динамо по групі К
Французи не без проблем, але перемогли Яблонець. Бен Арфа приніс тріумф своєму клубу вже на копенсованих хвилинах матчу.
Ліга Європи. Група К
1 тур
20 вересня
Ренн – Яблонець 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Сарр, 1:1 - 54 Травник 2:1 - 90+1 Бен Арфа.
У наступному турі Ренн відправиться в Казахстан до Астани, а Яблонець вдома прийматиме Динамо.
Нагадаємо, Динамо не втримало перемогу в матчі проти Астани.
Чемпіон проводив текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Джерело - Чемпіон.