Динамо не втримало перемогу в матчі Ліги Європи проти Астани

Динамо приймало Астану у 1 турі групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Кияни швидко вийшло вперед завдяки голу Циганкова. Однак, Астана вже через 10 хвилин відновила рівновагу зусиллями Аничича.

Наприкінці першого тайму Денис Гармаш знову вивів Динамо вперед, скориставшись помилкою воротаря гостей.

Та все ж кияни не втримали перемогу і пропустили в компенсований до матчу час.

Ліга Європи. Група К

1 тур

20 вересня

Динамо - Астана 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Циганков, 1:1 - 21 Аничич, 2:1 - 45 Гармаш, 2:2 - 90+5 Муртазаєв

Джерело - Чемпіон.