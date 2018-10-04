Астана впевнено перемогла Ренн у матчі суперників Динамо

Казахстанська Астана несподівано перемогла на своєму полі французький Ренн у матчі Ліги Європи.

Астана повела у рахунку на 64-й хвилині. Після подачі кутового відзначився Бактієр Зайнутдінов.

Наприкінці матчу казахстанський клуб впіймав Ренн на контратаці, яку ударом під поперечину завершив Марін Томасов.

Астана несподівано перемогла Ренн 2:0, набрала 4 очка та вийшла на перше місце у групі K.

Ліга Європи

Груповий раунд

4 жовтня

2-й тур

Група K

Астана - Ренн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Зайнутдінов, 2:0 - 90+1 Томасов

Нагадаємо, у стартовому матчі Ліги Європи Астана відібрала очки у київського Динамо.

Динамо у 2-му турі Ліги Європи зіграє у гостях проти чеського Яблонця.

Джерело - Чемпіон.