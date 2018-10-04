Астана впевнено перемогла Ренн у матчі суперників Динамо

Казахстанська Астана несподівано перемогла на своєму полі французький Ренн у матчі Ліги Європи.
Астана повела у рахунку на 64-й хвилині. Після подачі кутового відзначився Бактієр Зайнутдінов.
Наприкінці матчу казахстанський клуб впіймав Ренн на контратаці, яку ударом під поперечину завершив Марін Томасов.
Астана несподівано перемогла Ренн 2:0, набрала 4 очка та вийшла на перше місце у групі K.
Ліга Європи
Груповий раунд
4 жовтня
2-й тур
Група K
Астана - Ренн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Зайнутдінов, 2:0 - 90+1 Томасов
Нагадаємо, у стартовому матчі Ліги Європи Астана відібрала очки у київського Динамо.
Динамо у 2-му турі Ліги Європи зіграє у гостях проти чеського Яблонця.
Джерело - Чемпіон.